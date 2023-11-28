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Коммерческая недвижимость в Йонава, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с сигнализацией в Йонава, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Йонава, Литва
Площадь 850 м²
Этаж 1
ВЫБОР ПАТАЛПОЗ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, ОТБОР 850 КВ.М, В ДЖОНАВЕ, ЖОНАЛАУЦИЯ Г.! ДЛЯ ВАШЕГО ПАТОГ…
€250,000
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