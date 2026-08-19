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Коммерческая недвижимость в Йонава, Литва

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 520 м² в Йонава, Литва
Коммерческое помещение 520 м²
Йонава, Литва
Площадь 520 м²
Продажа 4 домов - Спортивный дом в Йонве, Дариусе и России G. Местонахождение инструмента и…
$927,443
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Коммерческое помещение 1 520 м² в Йонава, Литва
Коммерческое помещение 1 520 м²
Йонава, Литва
Площадь 1 520 м²
ПРОДАЖА ПУБЛИКИ - ПАССЕНГЕР Помещения для продажи подходят для различных видов коммерческой…
$750,482
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Capital
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Коммерческое помещение 850 м² в Йонава, Литва
Коммерческое помещение 850 м²
Йонава, Литва
Площадь 850 м²
Этаж 1
Продажа КОММЕРЧЕСКИХ, КОНСИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ 850 КВ.М, ЁНВА, ВАШ СТАФФ Г.! Для вашего го…
$292,427
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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