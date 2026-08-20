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Коммерческая недвижимость в Шяуляе, Литва

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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 207 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 1 207 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 1 207 м²
Этаж 1
Продается уникальное производственно-складское здание с земельным участком и VIDEU компании …
$457,749
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Коммерческое помещение 178 м² в Zaliukes, Литва
Коммерческое помещение 178 м²
Zaliukes, Литва
Площадь 178 м²
Этаж 1
Торговые помещения площадью 178 кв.м. продаются в г. Вытауто, г. Шяуляй. В настоящее время п…
$232,799
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Коммерческое помещение 288 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 288 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 288 м²
Этаж 3
ЖЕЛАЯ ПРОВОДИТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ КОРДИНАЦИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГОЛОВЕ - ВИНО Г. 107! Ищете надежн…
$477,633
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Коммерческое помещение 1 736 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 1 736 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 1 736 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения продаются в центре города Шяуляй - инвестиции, на которые стоит обрат…
$1,59 млн
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Коммерческое помещение 178 м² в Zaliukes, Литва
Коммерческое помещение 178 м²
Zaliukes, Литва
Площадь 178 м²
Этаж 1
Торговые помещения площадью 178 кв.м. продаются в г. Вытауто, г. Шяуляй. В настоящее время п…
$232,799
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Коммерческое помещение 3 500 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 3 500 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 2
100% сданный в аренду объект Доходность инвестиций 8,8%. Продается  комплекс зданий О…
$2,38 млн
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