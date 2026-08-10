Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Каунасском уезде, Литва

;
Каунас
42
Кедайняй
7
Йонава
3
72 объекта найдено
Коммерческое помещение 102 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 102 м²
Каунас, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 2
Желая рисовать в RAW, MUTUMS G. 2, KAUNE. ПРИМЕЧАНИЯ В ПУБЛИКАЦИИ И СТРУКЦИИ Вторую Контрибу…
$160,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 357 м² в Raudondvaris, Литва
Коммерческое помещение 357 м²
Raudondvaris, Литва
Площадь 357 м²
Этаж 1
Коммерческие / служебные помещения для продажи в Красном доме (357,49 кв.м) Просторные и фу…
$416,190
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 043 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 1 043 м²
Каунас, Литва
Площадь 1 043 м²
Этаж 1
ДЕЗИГНАЦИЯ СТОРОНЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМИС (КРИЧАНИЕ), КАУНО МИСТЕ! Величие автомобильного поток…
$2,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Коммерческое помещение 252 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 252 м²
Каунас, Литва
Площадь 252 м²
Этаж 1
Расписание 251.56 кв. м. ДОСТУПНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 2-3 РАБОТЫ ДЛЯ СТОРОГИ! -----…
$240,493
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 61 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 61 м²
Каунас, Литва
Площадь 61 м²
Этаж 1
Желая оказать административную помощь в различных областях деятельности! Самостоятельное газ…
$155,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 34 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 34 м²
Каунас, Литва
Площадь 34 м²
Этаж 1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕГОТИАЦИЯХ - ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 2-комнатный …
$164,041
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 453 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 453 м²
Каунас, Литва
Площадь 453 м²
Этаж 1
Первоначальный коммерческий PREMISES IN THE MILK CENTRE - СВОБОДНЫЙ АЛЕРТ Эксклюзивные комме…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 169 991 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 169 991 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 169 991 м²
Подвергнутый индивидуальному решению - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TAC…
$4,13 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 668 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 1 668 м²
Каунас, Литва
Площадь 1 668 м²
Этаж 1
Отправка коммерческих зданий с жидким и безопасным электротехническим оборудованием Адрес: T…
$2,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 23 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 23 м²
Каунас, Литва
Площадь 23 м²
Этаж 1
Хороший каменный гараж на продажу. Гараж имеет отверстие (сухое). Удобный доступ. Вы можете …
$20,867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 3 000 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 3 000 м²
Каунас, Литва
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА / СТОРЕЙГ Г-н КАЛАНТОС Г., ФАТТЕРН! 34 Низкая земля. ____________ Принципы: Продаетс…
$1,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 382 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 382 м²
Каунас, Литва
Площадь 382 м²
Этаж 1
"Миксинтин" «Милкинтыне» – это особое место для проведения торжеств, отдыха и деловых возмо…
$451,954
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 53 м² в Cicinai, Литва
Коммерческое помещение 53 м²
Cicinai, Литва
Площадь 53 м²
СОДИУМ С ВАЖНОЙ ДИСШАРГИЕЙ И ВОЗВРАЩЕНИЕМ! БЕСПЛАТНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РАЙЯ С ТЕРАСОЙ И СОБСТВЕННЫ…
$173,896
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 91 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 91 м²
Каунас, Литва
Площадь 91 м²
Этаж 3
В Старом городе Каунаса, недалеко от Каунасского замка, нет 91,41 кв.м. комнаты для продажи,…
$92,336
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 336 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 336 м²
Каунас, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 3
ПОДДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ НА СТОИМОСТИ Просторные и функциональные нежилые помещения дл…
$705,983
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 405 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 405 м²
Каунас, Литва
Площадь 405 м²
Этаж 2
Помещения площадью 405,46 кв.м. продаются по ул. Дробеша 62, г. Каунас. __________ Хочешь п…
$277,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 102 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 102 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 1
Подтвержденные строительные работы в кресле покупателей с договором о государственных потеря…
$101,432
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 2 457 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 2 457 м²
Каунас, Литва
Площадь 2 457 м²
Этаж 1
ПРОДАЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ И СТОРАГИЧЕСКИЙ АДВИЗАЦИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ АЙКЛЕМ Г…
$950,629
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 114 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 114 м²
Каунас, Литва
Площадь 114 м²
Этаж 1
KAUUNORAMA - MEDICAL or SERVICE ALLOCATION PATCHES PER TWINE, C Цена помещения - 330455 плюс…
$383,098
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 812 м² в Narepai, Литва
Коммерческое помещение 1 812 м²
Narepai, Литва
Площадь 1 812 м²
Этаж 1
Недвижимость продается в 1812 кв.м. административное, коммерческое здание со складскими поме…
$3,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 20 370 м² в Bajenai I, Литва
Коммерческое помещение 20 370 м²
Bajenai I, Литва
Площадь 20 370 м²
Количество этажей 1
Продается сeть действующих пpoдoвoльcтвeнныx магазинов, находящиеся  в самых крупных городах…
$13,58 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 80 м² в Ringaudai, Литва
Коммерческое помещение 80 м²
Ringaudai, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
Желая вынести различные действия на коррекционный рынок! -----------------------------------…
$57,965
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 110 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 110 м²
Каунас, Литва
Площадь 110 м²
Этаж 1
Продается бывший котельный корпус с проектом реконструкции - ул. Римвидо 17С, Каунас Ищете …
$60,284
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 80 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 80 м²
Каунас, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ОБЪЯВЛЕНИТЬ ДВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СТОРОНЫ В СЕВЕРНОЙ ТУРГЕ. Цена 15999,00 е…
$18,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 190 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 190 м²
Каунас, Литва
Площадь 190 м²
Этаж 2
PUKUS COMMERCIAL BUILDINGS WITH LIGHTER OF 5.15 WARS, TOME PROSPECT!!! Предлагаем приобрести…
$575,498
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 217 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 1 217 м²
Каунас, Литва
Площадь 1 217 м²
Этаж 3
Продажа всей третьей части аута и ГАРАНТИИ после всего дома, ГАРАНТИРОВАТЬ БАСИЧЕСКИЙ ГАТ. С…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 210 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 210 м²
Каунас, Литва
Площадь 210 м²
Этаж 2
Расписание 210 кв.м. ОБЩАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ Продается с БАЛТИЧ…
$166,261
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 27 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 27 м²
Каунас, Литва
Площадь 27 м²
Этаж 1
Вы не платите за аренду вашего магазина / Салона / Солт? Достичь своей цели!!! Желая обеспеч…
$63,762
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 160 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 160 м²
Каунас, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
SALE SATISFACTUAL ACTIVITY OF POWER BUSINESS ALEKSOTE 7 лет успешного бизнеса в сфере общес…
$41,619
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 722 м² в Ramonai, Литва
Коммерческое помещение 722 м²
Ramonai, Литва
Площадь 722 м²
Этаж 1
Продажа керамических изделий с помощью AUDIBLE RAMEN K.SAV Рамоны - деревня в муниципалитет…
$69,558
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти