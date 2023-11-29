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Коммерческая недвижимость в Каунасский уезд, Литва

Каунас
39
Кедайняй
5
69 объектов найдено
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 2 203 м²
Этаж 1
€390,000
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Коммерческая с кондиционером в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€79,000
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Коммерческая в Расейняй, Литва
Коммерческая
Расейняй, Литва
Площадь 100 м²
Этаж 1
€25,000
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Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 56 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ТЕКУЩЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТЕПЛО! ПАТАЛП МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТОРГОВЛЕ ИЛИ ДРУГИ…
€140,600
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Коммерческая в Rinkunai, Литва
Коммерческая
Rinkunai, Литва
Площадь 99 м²
Этаж 1
€39,900
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€99,000
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Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 29 м²
Этаж 1
€42,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Ramuciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Этаж 1
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
€299,500
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Кедайняй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Кедайняй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Коммерческая в Urneziai, Литва
Коммерческая
Urneziai, Литва
Площадь 272 м²
Этаж 2
€20,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Каунас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€169,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 125 м²
Этаж 1
FOR SALE IN THE RUSINESS WITH A SEPARATE WARNING, NEW AND PROBANGES ESTABLISHED, NETA BLOOD,…
€105,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 59 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА БИЗНЕСА С УСЛУГАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛА, ВОЗВРАЩЕНИЯ САЛОНА, КИРПАРА, СТРАТЕГИЗАЦИЯ В П…
€185,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Каунас, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
€69,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 143 м²
Этаж 1
€99,000
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Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 1 812 м²
Этаж 1
€2,65 млн
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Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 38 м²
Этаж 1
€12,700
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Коммерческая в Cinkiskiai, Литва
Коммерческая
Cinkiskiai, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
СТРОИТЕЛЬСТВО- МАГАЗИН на продажу. Здание находится рядом с автомагистралью А1 Каунас-Клайп…
€69,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Вилькия, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вилькия, Литва
Площадь 1 486 м²
Этаж 1
€364,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 465 м²
Этаж 1
€480,000
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Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 129 м²
ПРОДАЖА 129,27 КВ.М АДМИНИСТРАТИВНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС, КАУНО-ЦЕНТР, ИСПАНИЯ G.…
€140,000
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Коммерческая с сигнализацией в Йонава, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Йонава, Литва
Площадь 850 м²
Этаж 1
ВЫБОР ПАТАЛПОЗ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, ОТБОР 850 КВ.М, В ДЖОНАВЕ, ЖОНАЛАУЦИЯ Г.! ДЛЯ ВАШЕГО ПАТОГ…
€250,000
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Коммерческая в Pasiliai, Литва
Коммерческая
Pasiliai, Литва
Площадь 473 м²
Этаж 2
€89,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 36 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА COVERAL PATAL PR, ЦЕНТР. ЛАНЖИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЫТАЕТСЯ ОТ ВЫИГРАННОГО PR. ЭКСКЛЮЗИ…
€142,600
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Каунас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€169,000
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Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Этаж 1
NT Technology and Quality Symbol - KAUNORAMA Project. Commercial premises in the heart of th…
€327,266
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Коммерческая с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 81 м²
Этаж 1
Продажа здания 81 кв.м. Панериан г. 51, Вильямполе, Каунас Помещения: - Адрес: Панериан г…
€49,000
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Коммерческая с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 236 м²
Этаж 2
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – TWOBUTIS IN GREAT! ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАБОТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНА И И…
€280,000
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Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 1 112 м²
Этаж 1
SELDING PRODUCTION - SANDATORY AND ADMINISTRATIVE PATALPOS R. CALANT G., PETITISTS! 1 KM. IK…
€345,000
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