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Литва
Коммерческая
Каунасский уезд
Коммерческая недвижимость в Каунасский уезд, Литва
Каунас
39
Кедайняй
5
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69 объектов найдено
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Коммерческая
Кедайняй, Литва
2 203 м²
1
€390,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
49 м²
1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€79,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Расейняй, Литва
100 м²
1
€25,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
56 м²
1
ПРОДАЖА ТЕКУЩЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТЕПЛО! ПАТАЛП МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТОРГОВЛЕ ИЛИ ДРУГИ…
€140,600
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Capital
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Коммерческая
Rinkunai, Литва
99 м²
1
€39,900
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€99,000
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Capital
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Коммерческая
Каунас, Литва
29 м²
1
€42,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
370 м²
1
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
€299,500
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
336 м²
1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
336 м²
1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Urneziai, Литва
272 м²
2
€20,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
160 м²
1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€169,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
125 м²
1
FOR SALE IN THE RUSINESS WITH A SEPARATE WARNING, NEW AND PROBANGES ESTABLISHED, NETA BLOOD,…
€105,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
59 м²
1
ПРОДАЖА БИЗНЕСА С УСЛУГАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛА, ВОЗВРАЩЕНИЯ САЛОНА, КИРПАРА, СТРАТЕГИЗАЦИЯ В П…
€185,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Каунас, Литва
49 м²
1
€69,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
143 м²
1
€99,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
1 812 м²
1
€2,65 млн
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Capital
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Коммерческая
Каунас, Литва
38 м²
1
€12,700
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Cinkiskiai, Литва
144 м²
1
СТРОИТЕЛЬСТВО- МАГАЗИН на продажу. Здание находится рядом с автомагистралью А1 Каунас-Клайп…
€69,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room
Вилькия, Литва
1 486 м²
1
€364,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
465 м²
1
€480,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
129 м²
ПРОДАЖА 129,27 КВ.М АДМИНИСТРАТИВНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС, КАУНО-ЦЕНТР, ИСПАНИЯ G.…
€140,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с сигнализацией
Йонава, Литва
850 м²
1
ВЫБОР ПАТАЛПОЗ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, ОТБОР 850 КВ.М, В ДЖОНАВЕ, ЖОНАЛАУЦИЯ Г.! ДЛЯ ВАШЕГО ПАТОГ…
€250,000
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Capital
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Коммерческая
Pasiliai, Литва
473 м²
2
€89,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
36 м²
1
ПРОДАЖА COVERAL PATAL PR, ЦЕНТР. ЛАНЖИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЫТАЕТСЯ ОТ ВЫИГРАННОГО PR. ЭКСКЛЮЗИ…
€142,600
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
160 м²
1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€169,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
115 м²
1
NT Technology and Quality Symbol - KAUNORAMA Project. Commercial premises in the heart of th…
€327,266
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local electricity
Каунас, Литва
81 м²
1
Продажа здания 81 кв.м. Панериан г. 51, Вильямполе, Каунас Помещения: - Адрес: Панериан г…
€49,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с интернетом
Каунас, Литва
236 м²
2
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – TWOBUTIS IN GREAT! ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАБОТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНА И И…
€280,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Каунас, Литва
1 112 м²
1
SELDING PRODUCTION - SANDATORY AND ADMINISTRATIVE PATALPOS R. CALANT G., PETITISTS! 1 KM. IK…
€345,000
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