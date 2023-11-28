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Коммерческая недвижимость в Кедайняй, Литва

5 объектов найдено
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 2 203 м²
Этаж 1
€390,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Кедайняй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Кедайняй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 1
ДАСТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕТИ SENAMGES, С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЛАНДИНАМИ Адрес – Radville g. 19, Ст…
€89,000
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Capital
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Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 1 490 м²
Этаж 1
ДЛЯ МУНИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРАМОНИЧЕСКОГО ПАТАЛПА, ИЗГИСТ СОСТОЯНИЯ Производственные м…
€249,000
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Capital
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