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Коммерческая недвижимость в Вильнюсе, Литва

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101 объект найдено
Коммерческое помещение 100 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 100 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 100 м²
Этаж 3
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$120,665
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Коммерческое помещение 178 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 178 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 178 м²
Скидка - 2000 евро! Номера площадью 178 кв.м. продаются в самом сердце Вильнюса, Старом гор…
$387,102
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Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре! в Вильнюс, Литва
Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре!
Вильнюс, Литва
Число комнат 33
Площадь 1 515 м²
Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре…
$3,01 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 120 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 120 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 120 м²
В Старом городе продается 120 кв.м. номеров. Вы можете купить меньшую часть 64 кв.м., и это …
$246,380
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Коммерческое помещение 500 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
ПОСЛЕДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТВЕТСТВЕНИЯ ЕРДВИО500 КВ.М. НА ПЛАВАХ ДОМОВ. В настоящее вре…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 124 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 124 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Этаж 1
Продаются светлые и уютные помещения площадью 124 кв.м., в парке Оз, в районе Балтуппи. Поме…
$409,883
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Коммерческое помещение 57 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 57 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 57 м²
Этаж 4
Подсчитано 57 знаний. Принципы: - отличное место для коммерческой деятельности; - функциона…
$90,685
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Коммерческое помещение 174 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 174 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 174 м²
Этаж 1
Помещения площадью 174 кв.м. просторные, светлые и уютные, в Антакальнисском районе. Помещен…
$463,721
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Коммерческое помещение 125 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 125 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 125 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 124,56 КВ.М. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМЕДОВ В ПЕРВОМ РОСТЕ С ВИТРИНЫМИ Ш…
$376,774
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Коммерческое помещение 192 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 192 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 192 м²
Этаж 1
Продажа 190,69 штук. М. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВНЕШНЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ТОРГОВЛЕ И ДРУГИ…
$278,441
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Коммерческое помещение 16 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 16 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 16 м²
Этаж 1
Сканирование ГАРАЖ ДЛЯ ТУСКУЛЬЕ G. 4, ВИЛЬНИО Опрятный гараж в удобном месте в городе, приг…
$31,738
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Коммерческое помещение 124 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 124 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Этаж 1
Продаются светлые и уютные помещения площадью 124 кв.м., в парке Оз, в районе Балтуппи. Поме…
$439,376
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Коммерческое помещение 71 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 71 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 71 м²
Этаж 1
ЭКСПЛАНАТОРНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТЧИ В СЕНАМИОРЕ, В ПРОВИДЕННОМ ГОЛОВЕ, СТРАНА ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ…
$231,795
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Коммерческое помещение 63 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 63 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
Продано 63 знания. КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТЧИ / УЧЕБКА В ПОСЛЕДНИЙ ГОЛОВОЙ ВИЛЬНОГО СЕНАМИЯ! - Это и…
$300,136
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Коммерческое помещение 54 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 54 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ПОСТАНОВЛЯТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ВИТРическими ШИПами в СЕНАМИОРе, ВИЛЬНИУС Г. * * * …
$330,401
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Коммерческое помещение 129 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 129 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 129 м²
Этаж 1
Желая предоставить представительские коммерческие помещения в одном из наиболее заметных и с…
$499,705
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Коммерческое помещение 64 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 64 м²
В Старом городе продается 120 кв.м. номеров. Вы можете купить меньшую часть 64 кв.м., и это …
$146,465
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Коммерческое помещение 178 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 178 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 178 м²
Номера площадью 178 кв.м. продаются в самом сердце Вильнюса, Старом городе. Это универсально…
$457,925
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Коммерческое помещение 35 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 35 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 35 м²
Этаж 1
Помещения, продаваемые в престижном районе Старого города, Labdarių g., являются PATALPOMS J…
$140,257
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Коммерческое помещение 127 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 127 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 127 м²
Этаж 2
ЖЕЛАЯ ПРОВЕДЕТЬ РОДИТЕЛЬСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ЧАСТИ В СЕВЕРНОМ МЕСТЕ, С.ЖАУКАС Г.! Коммерческие …
$264,205
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Коммерческое помещение 120 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 120 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 120 м²
В Старом городе продается 120 кв.м. номеров. Вы можете купить меньшую часть 64 кв.м., и это …
$280,513
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Коммерческое помещение 712 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 712 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 712 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО / РЫНОЧНОГО АЛЛОКАЦИИ 712 КВ.М. Г. 220, I-I. > Таблица Общи…
$1,17 млн
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Коммерческое помещение 100 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 100 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 100 м²
Этаж 1
В Вильнюсе, на улице Балтупио, помещения продаются в «Проекте парка Йоманто» (около улицы Ге…
$316,674
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Коммерческое помещение 1 256 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 1 256 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 1 256 м²
Этаж 1
Продажа 1 256 Знаний - Коммерческий совет В. А. Грайчинье Г., ВИЛЬНИЙ. Ищете стратегическое…
$1,42 млн
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Коммерческое помещение 139 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 139 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 139 м²
Этаж 1
Горизонт. Мисто Пулсас. Ваш адрес: MINDAUGO G. 21, VILNIUS. Коммерческие помещения 139 кв. …
$346,632
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Коммерческое помещение 96 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 96 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 96 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛУМНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Расположен в престижном помещении В Ужуписской части …
$393,004
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Коммерческое помещение 149 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 149 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 149 м²
Этаж 1
Проект 149. M COMMERCIAL PREMISES IN VILNIUS SENAMETERS, CARMELIT G. Эксклюзивные коммерчес…
$469,012
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Продается коммерческое помещение на Кривю ул. в Вильнюс, Литва
Продается коммерческое помещение на Кривю ул.
Вильнюс, Литва
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 5
Продается стильно меблированное коммерческое помещение, идеально подходящее под студию, офис…
$229,364
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Коммерческое помещение 63 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 63 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
Отправляю 63 КВ. М. Студия во второй главе! - Это отличный выбор для тех, кто ищет жилье в с…
$342,856
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Коммерческое помещение 518 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 518 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 518 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАЛОЙ ПРИРОДЫ / ТОРГОВЛИ / СТРАХОВЫЕ ПРЕМИСЫ Комфортный доступ — в непосредств…
$566,188
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