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Коммерческая недвижимость в Каунас, Литва

39 объектов найдено
Коммерческая с кондиционером в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€79,000
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Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 56 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ТЕКУЩЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТЕПЛО! ПАТАЛП МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТОРГОВЛЕ ИЛИ ДРУГИ…
€140,600
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€99,000
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Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 29 м²
Этаж 1
€42,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Каунас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€169,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 125 м²
Этаж 1
FOR SALE IN THE RUSINESS WITH A SEPARATE WARNING, NEW AND PROBANGES ESTABLISHED, NETA BLOOD,…
€105,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 59 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА БИЗНЕСА С УСЛУГАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛА, ВОЗВРАЩЕНИЯ САЛОНА, КИРПАРА, СТРАТЕГИЗАЦИЯ В П…
€185,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Каунас, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
€69,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 143 м²
Этаж 1
€99,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 1 812 м²
Этаж 1
€2,65 млн
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Capital
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Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 38 м²
Этаж 1
€12,700
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 465 м²
Этаж 1
€480,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 129 м²
ПРОДАЖА 129,27 КВ.М АДМИНИСТРАТИВНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС, КАУНО-ЦЕНТР, ИСПАНИЯ G.…
€140,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 36 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА COVERAL PATAL PR, ЦЕНТР. ЛАНЖИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЫТАЕТСЯ ОТ ВЫИГРАННОГО PR. ЭКСКЛЮЗИ…
€142,600
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Каунас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
5 комнат, 159.58 кв.м., КВАРТИРА УЧАСТНИКА /ДОМ В КАЛЮСЕ ! Отличное предложение для поиска п…
€169,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Этаж 1
NT Technology and Quality Symbol - KAUNORAMA Project. Commercial premises in the heart of th…
€327,266
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Коммерческая с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 81 м²
Этаж 1
Продажа здания 81 кв.м. Панериан г. 51, Вильямполе, Каунас Помещения: - Адрес: Панериан г…
€49,000
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Коммерческая с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 236 м²
Этаж 2
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – TWOBUTIS IN GREAT! ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАБОТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНА И И…
€280,000
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Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 1 112 м²
Этаж 1
SELDING PRODUCTION - SANDATORY AND ADMINISTRATIVE PATALPOS R. CALANT G., PETITISTS! 1 KM. IK…
€345,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local electricity в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 92 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ ДЕНЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАТАЛЬНОЙ ПТИЦЫ 23-й Г., В ПЕСНЯХ! ЭТО ВОЗМОЖНО И СТРОИТЕЛЬСТВО Ф…
€97,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 435 м²
Этаж 1
PUTIC INVESTMENT – В ПРОДВИЖЕНИИ ПАНЕМУНИКАЦИИ ТОРГОВЛИ! PUTI МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! Ном…
€220,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 150 м²
Этаж 1
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЬПОМЫ KAUNE ВОЗМОЖНЫЕ ТОРГОВЛИ ВАЛИДНОСТИ, ВОЗВРАТ…
€253,000
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Capital
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Коммерческая с центральным отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 81 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛУ В ФОНДЕ С ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ! ПАТАЛЬПОС РАНДАСИ В ПУЦИИ, МЕСТО РАМИОХЕ - РАНК…
€197,939
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Capital
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Коммерческая с центральным отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 67 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛУ В ФОНДЕ С ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ! ПАТАЛЬПОС РАНДАСИ В ПУЦИИ, МЕСТО РАМИОХЕ - РАНК…
€169,425
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Capital
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Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 322 м²
Этаж 1
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу приобрести эти по…
€644,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 2
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬМОВ CLOTUGYES G.! PATALP МОЖЕТ БЫТЬ …
€54,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 207 м²
Этаж 4
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ САВАНОВ PATALPOS PR.! _______________________________________ ПРЕИМ…
€204,544
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Capital
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Коммерческая с газовым отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 340 м²
Этаж 2
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОД ЦЕНТР - ЖИЗНЬ, РАБОТА ИЛИ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА Продажа комнат для установк…
€648,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 725 м²
Этаж 1
ЦЕПЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ANT KALN СТРАНА LAMPER!!! DU SEPENDED LIVE HOME MANAGE…
€300,000
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Коммерческая с газовым отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 646 м²
Этаж 1
Продается в 1897м. 2 этажа, 646,4 кв. м здание в очень хорошем месте, Freedom Avenue 72B. По…
€990,000
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