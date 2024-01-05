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Realting.com
Литва
Коммерческая
Шяуляйский уезд
Коммерческая недвижимость в Шяуляйский уезд, Литва
Шяуляй
5
Радвилишкис
3
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16 объектов найдено
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Коммерческая с кондиционером
Шяуляй, Литва
80 м²
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДАЛЕ ГОРОДА СЕРМС, ПАТАЛПА ПРЕИМУЩЕСТВА - В центре города - Есть электричеств…
€26,000
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Capital
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Коммерческая
Йонишкис, Литва
1 100 м²
€185,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Silgaliskiai, Литва
51 м²
1
СТРАНА ПУТЕШЕСТВИЯ ДВА ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ В ДВАР Г, ПУТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА - Портативные коммерчес…
€39,900
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией
Радвилишкис, Литва
782 м²
1
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость? У нас есть предложение для вас! ВЫБОР ПРИПАЛЬ…
€180,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом
Baisogala, Литва
41 м²
1
ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА ПАТАЛПА В РАДВИЛЬСКОЙ ПАРТИИ!!! __________________________________…
€29,900
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Capital
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Коммерческая
Sutkunai, Литва
1 023 м²
1
ПРОДАЖА ДРУГОГОГО ПОСЛЕДНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯЩИКА ОБРАЗЦОВ К. ДЖОНИК РАЙ. ------------------…
€15,000
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Capital
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Коммерческая
Радвилишкис, Литва
38 м²
1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НА РАДВИЛИСКОМ, 33 MAIRONIO G Преимущества: - НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ Ж…
€25,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером
Радвилишкис, Литва
95 м²
1
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
€100,000
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Capital
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Коммерческая
Baisogala, Литва
155 м²
1
ПРОДАЖА РАБОЧЕГО БАРА В БАЙСОГАЛЕ УЧАСТОК 8 СОТ ПЛОЩАДЬЮ 155 КВ.М. ЗДАНИЕ. ЗДАНИЕ В ХОРОШЕМ…
€45,000
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Capital
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Коммерческая
Йонишкис, Литва
585 м²
1
€49,900
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с сигнализацией
Aukstieji, Литва
2 027 м²
1
€90,000
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Capital
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Коммерческая
Raudondvaris, Литва
1 182 м²
€195,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Шяуляй, Литва
192 м²
2
В центральной части зелени города, в стратегическом расположении, продаётся Шяуляйский слабы…
€159,500
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Шяуляй, Литва
1 220 м²
1
ПРОДАЖА -НЕПОСРЕДСТВЕННО ПАТОГ В ГОРОДЕ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ Возможные применения: производс…
€610,150
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Capital
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Коммерческая с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
80 м²
2
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ УЧАСТНИК СОВМЕСТИМЫХ ПАТАЛИЧЕСКИХ ПАТАЛЕЙ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ИНВЕСТИЦИИ! С…
€80,000
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Коммерческая
Шяуляй, Литва
3 500 м²
2
100% сданный в аренду объект Доходность инвестиций 8,8%. Продается комплекс зданий О…
€2,40 млн
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