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Коммерческая недвижимость в Алитусский уезд, Литва

Алитус
5
14 объектов найдено
Коммерческая с Local electricity в Vilguciai, Литва
Коммерческая с Local electricity
Vilguciai, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 1
303 кв.м. продается в плотском районе Гудиуса. м. производство - складские помещения с кварт…
€135,000
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Коммерческая с сигнализацией, с газовым отоплением, с Total security of the building в Алитус, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с газовым отоплением, с Total security of the building
Алитус, Литва
Площадь 487 м²
Этаж 1
МАНУФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОСЛЕДНЕЕ, ЦЕНТР Эти уникальные коммерческие направл…
€570,000
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Capital
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Коммерческая в Panara, Литва
Коммерческая
Panara, Литва
Площадь 940 м²
Этаж 1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,10 млн
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Коммерческая в Panara, Литва
Коммерческая
Panara, Литва
Площадь 940 м²
Этаж 1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,10 млн
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building в Likiskeliai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building
Likiskeliai, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для автосервисной деятельности Помещения вк…
€55,000
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Коммерческая с Furnace heating, с Telephone line в Лаздияй, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Telephone line
Лаздияй, Литва
Площадь 265 м²
Этаж 2
ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО ГОРОДА 265 КВ. М ПАТАЛЬПОС, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬСЯ ЗДАН…
€87,000
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Коммерческая с Conference hall in the building в Giluiciai, Литва
Коммерческая с Conference hall in the building
Giluiciai, Литва
Площадь 375 м²
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€310,000
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Capital
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Коммерческая в Ricieliai, Литва
Коммерческая
Ricieliai, Литва
Площадь 615 м²
ПРОДАЖА ½ ( pus ) 615 КВ.М. С 1.2HA SINDOWING PATALPOS, DRUSKINES SAV. LEIPALING SEN. RICIEL…
€32,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Алитус, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 3
ПРОДАЖА ПАТАЛОВ! Эти помещения должным образом оборудованы для административной деятельност…
€35,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Алитус, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
Площадь 897 м²
Этаж 3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГРУППЕ, АЛИТУЙ 897 кв.м на продажу. м помещения н…
€87,000
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Capital
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Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Меркине, Литва
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
€1,10 млн
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Алитус, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
Площадь 516 м²
Этаж 1
€220,000
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Capital
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Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 69 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАМБИЧЕСКОГО ПЕЮРО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЛА ПАТАЛПА В МЕСТЕ ПАТОГИТАУСА, ТО…
€335,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Rimenai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Rimenai, Литва
Площадь 254 м²
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…
€26,000
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