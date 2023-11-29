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Realting.com
Литва
Коммерческая
Алитусский уезд
Коммерческая недвижимость в Алитусский уезд, Литва
Алитус
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14 объектов найдено
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Коммерческая с Local electricity
Vilguciai, Литва
303 м²
1
303 кв.м. продается в плотском районе Гудиуса. м. производство - складские помещения с кварт…
€135,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с сигнализацией, с газовым отоплением, с Total security of the building
Алитус, Литва
487 м²
1
МАНУФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОСЛЕДНЕЕ, ЦЕНТР Эти уникальные коммерческие направл…
€570,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Panara, Литва
940 м²
1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,10 млн
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Коммерческая
Panara, Литва
940 м²
1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,10 млн
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building
Likiskeliai, Литва
76 м²
1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для автосервисной деятельности Помещения вк…
€55,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Furnace heating, с Telephone line
Лаздияй, Литва
265 м²
2
ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО ГОРОДА 265 КВ. М ПАТАЛЬПОС, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬСЯ ЗДАН…
€87,000
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Агентство
Capital
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Коммерческая с Conference hall in the building
Giluiciai, Литва
375 м²
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€310,000
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Агентство
Capital
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Коммерческая
Ricieliai, Литва
615 м²
ПРОДАЖА ½ ( pus ) 615 КВ.М. С 1.2HA SINDOWING PATALPOS, DRUSKINES SAV. LEIPALING SEN. RICIEL…
€32,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
160 м²
3
ПРОДАЖА ПАТАЛОВ! Эти помещения должным образом оборудованы для административной деятельност…
€35,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
897 м²
3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГРУППЕ, АЛИТУЙ 897 кв.м на продажу. м помещения н…
€87,000
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Capital
Языки общения: English
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Меркине, Литва
20
10
940 м²
3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
€1,10 млн
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
516 м²
1
€220,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Алитус, Литва
69 м²
1
ПРОДАВАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАМБИЧЕСКОГО ПЕЮРО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЛА ПАТАЛПА В МЕСТЕ ПАТОГИТАУСА, ТО…
€335,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Rimenai, Литва
254 м²
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…
€26,000
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Агентство
Capital
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