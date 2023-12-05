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Коммерческая недвижимость в Мариямпольский уезд, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая с Local electricity в Вилкавишкис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Вилкавишкис, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€125,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Furnace heating в Azuolynas, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Furnace heating
Azuolynas, Литва
Площадь 781 м²
Этаж 1
Бывшая мягкая ферма животных Marijampolio может быть продана. Звиниш к. 3 Помещения оснащены…
€145,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Коммерческая с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 57 м²
Этаж 1
Два полностью оборудованных коммерческих помещения продаются на первом этаже нового здания к…
€144,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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