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Коммерческая недвижимость в Мариямпольском уезде, Литва

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7 объектов найдено
Коммерческое помещение 691 м² в Padurpinycys, Литва
Коммерческое помещение 691 м²
Padurpinycys, Литва
Площадь 691 м²
Этаж 1
ПРОДАЖНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ТРАНСАКЦИИ С РАЙЛВЕЙ ПЕРЕХОД - VILKAVIŠKIŠKAS R., ПИЛЛЕРЫ В МЕСТЕ - А…
$69,139
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Коммерческое помещение 1 118 м² в Барздай, Литва
Коммерческое помещение 1 118 м²
Барздай, Литва
Площадь 1 118 м²
Этаж 1
Отправка КАРТА СЕРЕАЛОВ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ - Адре…
$92,186
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Коммерческое помещение 786 м² в Вилкавишкис, Литва
Коммерческое помещение 786 м²
Вилкавишкис, Литва
Площадь 786 м²
Этаж 1
Продается кафе с коммерческими и вспомогательными помещениями, общей площадью 786,39 кв.м. …
$289,826
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Коммерческое помещение 19 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 19 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 19 м²
Этаж 1
Продано ГАРАЖЕВОЙ В ВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ ГОРОДОВ!!! Подземный гараж проходит через запертые вор…
$6,840
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Коммерческое помещение 1 847 м² в Вилкавишкис, Литва
Коммерческое помещение 1 847 м²
Вилкавишкис, Литва
Площадь 1 847 м²
Этаж 1
Продаются два здания с другими зданиями в общем дворе. Vytauto g. 67, Vilkaviškis Доля при…
$405,756
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Коммерческое помещение 781 м² в Azuolynas, Литва
Коммерческое помещение 781 м²
Azuolynas, Литва
Площадь 781 м²
Этаж 1
Бывшая мини-ферма для животных «Мариямпольская неделя» выставлена на продажу в Звинишке 3 По…
$165,255
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TekceTekce
Коммерческое помещение 531 м² в Pajotuliai, Литва
Коммерческое помещение 531 м²
Pajotuliai, Литва
Площадь 531 м²
Этаж 1
Строительные сооружения 531,32 кв.м., предназначенные для других ферм, с агрикультурным мест…
$23,820
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