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Коммерческая недвижимость в Алитусе, Литва

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 269 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 269 м²
Алитус, Литва
Площадь 269 м²
Этаж 1
Продажа 269 KFT. Для служебной или административной деятельности SANTATIKA G. 26M, ALYTUE! _…
$318,808
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Коммерческое помещение 897 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 897 м²
Алитус, Литва
Площадь 897 м²
Этаж 3
DESIGNATION KV 897 M BIURO / STORAGE / PRODUCTION ADVICE INDUSTRY G., PUTINS, ALYTUE. - ПРЕИ…
$87,165
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Коммерческое помещение 167 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 167 м²
Алитус, Литва
Площадь 167 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ КОРДИНАЦИИ В БЮТРИМОНЕ, АЛЬТИЙСКОЙ АРЕ, БУДУЩЕЕ G. 4 Мы предлагае…
$118,528
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Коммерческое помещение 356 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 356 м²
Алитус, Литва
Площадь 356 м²
ВЫПУСКАЯ ПОЛОЖЕНИЕ В ЖИВОМ - ДИФЕРЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (LIVESTOCK MAY BE LIVESTOCK) Место: Kalniš…
$174,379
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Коммерческое помещение 76 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 76 м²
Алитус, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для эксплуатации автосервиса Помещения долж…
$62,683
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