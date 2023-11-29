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Коммерческая недвижимость в Алитус, Литва

5 объектов найдено
Коммерческая с сигнализацией, с газовым отоплением, с Total security of the building в Алитус, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с газовым отоплением, с Total security of the building
Алитус, Литва
Площадь 487 м²
Этаж 1
МАНУФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОСЛЕДНЕЕ, ЦЕНТР Эти уникальные коммерческие направл…
€570,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Алитус, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 3
ПРОДАЖА ПАТАЛОВ! Эти помещения должным образом оборудованы для административной деятельност…
€35,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room в Алитус, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
Площадь 897 м²
Этаж 3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГРУППЕ, АЛИТУЙ 897 кв.м на продажу. м помещения н…
€87,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Алитус, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
Площадь 516 м²
Этаж 1
€220,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 69 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАМБИЧЕСКОГО ПЕЮРО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЛА ПАТАЛПА В МЕСТЕ ПАТОГИТАУСА, ТО…
€335,000
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Capital
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Realting.com
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