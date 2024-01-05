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Коммерческая недвижимость в Паланге, Литва

7 объектов найдено
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паланга, Литва
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Коммерческая с газовым отоплением в Паланга, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
€2,50 млн
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Capital
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Коммерческая в Паланга, Литва
Коммерческая
Паланга, Литва
Площадь 25 м²
Этаж 1
€90,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с газовым отоплением в Паланга, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 96 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =G1> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вход со с…
€225,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с газовым отоплением в Паланга, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 96 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =G1> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вход со с…
€225,000
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Коммерческая в Паланга, Литва
Коммерческая
Паланга, Литва
Площадь 43 м²
Этаж 1
Коммерческие объекты доступны в центре города Паланга на главной городской улице. Отдельный …
€170,000
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Capital
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Коммерческая с кухней в Паланга, Литва
Коммерческая с кухней
Паланга, Литва
Площадь 27 м²
Этаж 1
Административные направления с отдельным входом продаются в центре Паланга, на парковке, при…
€95,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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