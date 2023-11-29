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Коммерческая недвижимость в Клайпедский уезд, Литва

Клайпеда
14
Паланга
6
Неринга
5
Кретинга
4
Шилуте
4
46 объектов найдено
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паланга, Литва
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€32,256
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Capital
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Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€32,256
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 48 м²
Этаж 1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€110,000
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Коммерческая с центральным отоплением в Клайпеда, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 1 316 м²
€1,07 млн
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Capital
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Коммерческая с Shower в Паланга, Литва
Коммерческая с Shower
Паланга, Литва
Площадь 25 м²
Этаж 1
€90,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Клайпеда, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Клайпеда, Литва
Площадь 95 м²
Этаж 1
€159,300
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Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift в Клайпеда, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift
Клайпеда, Литва
Площадь 58 м²
Этаж 3
ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВА BIURO PATALA В ИМЕННОМ КЛАССЕ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ К П…
€115,000
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Коммерческая в Pyktiske, Литва
Коммерческая
Pyktiske, Литва
Площадь 1 977 м²
Этаж 1
€160,000
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Коммерческая с газовым отоплением в Паланга, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 96 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =G1> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вход со с…
€225,000
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
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Коммерческая с газовым отоплением в Паланга, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 96 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =G1> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вход со с…
€225,000
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Коммерческая с Furnace heating в Kvietiniai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Kvietiniai, Литва
Площадь 1 122 м²
€187,900
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Коммерческая в Прекуле, Литва
Коммерческая
Прекуле, Литва
Площадь 862 м²
Этаж 1
В центре фронтона, рядом с главной улицей, продаётся коммерческое здание. В настоящее врем…
€410,999
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Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€409,000
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Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 48 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€309,000
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Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€335,000
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Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 62 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€405,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 485 м²
Этаж 1
485 кВ это ПРОДАЖА. М. ЗДАНИЕ С ЗЕМлей ЗЕМЛИ В КЛАССЕ! В ОДНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВЛИ, ПЕСКИ И АДМИ…
€980,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Шилуте, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
Площадь 420 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 с разлукой 420,24 кв…
€110,000
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Коммерческая в Pagryniai, Литва
Коммерческая
Pagryniai, Литва
Площадь 388 м²
Этаж 1
ПРЕТЕНЗИИ, СОЗДАЮЩИЕ С 18.69 КОММЕРЧЕСКИМИ ПОСЛЕДНИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ARS В ОСНОВЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ…
€82,000
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Коммерческая с Furnace heating в Jakai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Jakai, Литва
Площадь 631 м²
Этаж 1
Продается здание в местном масштабе удобно в месте на Стил-стрит, Клайпеда. Эта часть города…
€380,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 2
Административные помещения для продажи в промышленной зоне города Помещения расположены на…
€49,000
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Коммерческая в Gardamas, Литва
Коммерческая
Gardamas, Литва
Площадь 330 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 330,36 КВ.М. СТРОИТЕЛЬСТВО МИРА Р. SAV., GARDAMO K., PIRTIES G. 2 Просторные комнаты…
€184,900
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Коммерческая с Furnace heating в Pezaiciai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Pezaiciai, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Реконструированная строительная школа с проектом реконструкции и разрешением на установку до…
€150,000
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Коммерческая с кондиционером в Русне, Литва
Коммерческая с кондиционером
Русне, Литва
Площадь 61 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В ПРОДАЖЕ РЫБЫ, NERING G. 61,44 кв.м. помещения в городе Русне, Неринга г. 1…
€62,500
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 91 м²
Этаж 1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€100,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Паланга, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Паланга, Литва
Площадь 43 м²
Этаж 1
Коммерческие объекты доступны в центре города Паланга на главной городской улице. Отдельный …
€170,000
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Русне, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Русне, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
€80,000
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