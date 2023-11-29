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Realting.com
Литва
Коммерческая
Клайпедский уезд
Коммерческая недвижимость в Клайпедский уезд, Литва
Клайпеда
14
Паланга
6
Неринга
5
Кретинга
4
Шилуте
4
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46 объектов найдено
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Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
5
4
104 м²
3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Коммерческая
Кретинга, Литва
144 м²
1
€32,256
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Capital
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Коммерческая
Кретинга, Литва
144 м²
1
€32,256
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
48 м²
1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€110,000
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Capital
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Коммерческая с центральным отоплением
Клайпеда, Литва
1 316 м²
€1,07 млн
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Capital
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Коммерческая с Shower
Паланга, Литва
25 м²
1
€90,000
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Агентство
Capital
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Коммерческая с Local boiler-room
Клайпеда, Литва
95 м²
1
€159,300
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift
Клайпеда, Литва
58 м²
3
ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВА BIURO PATALA В ИМЕННОМ КЛАССЕ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ К П…
€115,000
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Capital
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Коммерческая
Pyktiske, Литва
1 977 м²
1
€160,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
96 м²
1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =G1> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вход со с…
€225,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Клайпеда, Литва
309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Клайпеда, Литва
309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
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Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
96 м²
1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =G1> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вход со с…
€225,000
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Коммерческая с Furnace heating
Kvietiniai, Литва
1 122 м²
€187,900
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Capital
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Коммерческая
Прекуле, Литва
862 м²
1
В центре фронтона, рядом с главной улицей, продаётся коммерческое здание. В настоящее врем…
€410,999
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Capital
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Коммерческая
Неринга, Литва
63 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€409,000
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Capital
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Коммерческая
Неринга, Литва
48 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€309,000
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Capital
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Коммерческая
Неринга, Литва
51 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€335,000
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Capital
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Коммерческая
Неринга, Литва
62 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€405,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
485 м²
1
485 кВ это ПРОДАЖА. М. ЗДАНИЕ С ЗЕМлей ЗЕМЛИ В КЛАССЕ! В ОДНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВЛИ, ПЕСКИ И АДМИ…
€980,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
420 м²
1
ПРОДАЕТСЯ В СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 с разлукой 420,24 кв…
€110,000
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Capital
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Коммерческая
Pagryniai, Литва
388 м²
1
ПРЕТЕНЗИИ, СОЗДАЮЩИЕ С 18.69 КОММЕРЧЕСКИМИ ПОСЛЕДНИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ARS В ОСНОВЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ…
€82,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating
Jakai, Литва
631 м²
1
Продается здание в местном масштабе удобно в месте на Стил-стрит, Клайпеда. Эта часть города…
€380,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
54 м²
2
Административные помещения для продажи в промышленной зоне города Помещения расположены на…
€49,000
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Capital
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Коммерческая
Gardamas, Литва
330 м²
1
ПРОДАЖА 330,36 КВ.М. СТРОИТЕЛЬСТВО МИРА Р. SAV., GARDAMO K., PIRTIES G. 2 Просторные комнаты…
€184,900
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating
Pezaiciai, Литва
336 м²
1
Реконструированная строительная школа с проектом реконструкции и разрешением на установку до…
€150,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером
Русне, Литва
61 м²
1
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В ПРОДАЖЕ РЫБЫ, NERING G. 61,44 кв.м. помещения в городе Русне, Неринга г. 1…
€62,500
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Capital
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Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м²
1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€100,000
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Коммерческая с Local boiler-room
Паланга, Литва
43 м²
1
Коммерческие объекты доступны в центре города Паланга на главной городской улице. Отдельный …
€170,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Русне, Литва
49 м²
1
€80,000
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Capital
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