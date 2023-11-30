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Коммерческая недвижимость в Тракай, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с Furnace heating в Тракай, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Тракай, Литва
Площадь 611 м²
Этаж 3
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€295,000
Оставить заявку
Коммерческая с Furnace heating в Тракай, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Тракай, Литва
Площадь 611 м²
Этаж 3
--------------------------------------------------------------------------------------------…
€295,000
Оставить заявку
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Capital
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