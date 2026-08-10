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Коммерческая недвижимость в Тракае, Литва

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 756 м² в Тракай, Литва
Коммерческое помещение 756 м²
Тракай, Литва
Площадь 756 м²
Этаж 1
ПРОЕКТ РАЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПУТЕШЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ! На карьере Эфера Общая площадь здания сост…
$869,478
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Коммерческое помещение 756 м² в Тракай, Литва
Коммерческое помещение 756 м²
Тракай, Литва
Площадь 756 м²
Этаж 1
ПРОЕКТ РАЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПУТЕШЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ! На карьере Эфера Общая площадь здания сост…
$861,896
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Capital
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Коммерческое помещение 610 м² в Тракай, Литва
Коммерческое помещение 610 м²
Тракай, Литва
Площадь 610 м²
Этаж 1
Здание - склад (металлический ангар) для продажи с государственным договором аренды земли ~ …
$113,969
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