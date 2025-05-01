Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Таурагский уезд
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Таурагском уезде, Литва

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Коммерческое помещение 560 м² в Молетай, Литва
Коммерческое помещение 560 м²
Молетай, Литва
Площадь 560 м²
Этаж 1
$396,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 440 м² в Antakalnis, Литва
Коммерческое помещение 440 м²
Antakalnis, Литва
Площадь 440 м²
Этаж 1
$33,167
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 423 м² в Aukstelke, Литва
Коммерческое помещение 1 423 м²
Aukstelke, Литва
Площадь 1 423 м²
$1,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 594 м² в Varine, Литва
Коммерческое помещение 594 м²
Varine, Литва
Площадь 594 м²
Этаж 1
ATTENTION INVESTIGATIONS! SELLING MODERN, OPEN TO EUROPEAN STANDARDS FOR RULES OF RULES OF T…
$1,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 500 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
Просторный 500 кв.м. Административные помещения солдат G., žirmūnai. В настоящее время помещ…
$1,09 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 297 200 м² в Шилутский район, Литва
Коммерческое помещение 297 200 м²
Шилутский район, Литва
Число комнат 1
Площадь 297 200 м²
Количество этажей 1
Свиноводство на продажу. 24 000 единиц можно выращивать на продажу в год. В настоящее время …
$5,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 20 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 20 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 20 м²
Garage for sale in Pašilaičiai Advantages: • Quality black garage doors; • The building con…
$25,010
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 490 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 1 490 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 1 490 м²
Этаж 1
FOR THE MUNICATION OF THE PRODUCTIONAL PRAMONICAL PATALP, THE MAZG OF THE CONDITION Product…
$270,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 153 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 153 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 153 м²
Этаж 1
$275,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 350 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 350 м²
Каунас, Литва
Площадь 350 м²
Этаж 6
Strategically convenient location in Kaunas, Brasta G. is rented premises. =================…
$3,104
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Готовый бизнес 611 м² в Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 611 м²
Daugirdiskes, Литва
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 611 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ КОМФОРТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Электренский край, деревня Даугирдиш…
$398,753
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 940 м² в Panara, Литва
Коммерческое помещение 940 м²
Panara, Литва
Площадь 940 м²
Этаж 1
Уничтожить регулярную туристическую поездку по Немуно на Каре! Строить в Дзакии национальны…
$1,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти