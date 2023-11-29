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Квартиры в Клайпедский уезд, Литва

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222 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Клайпеда, Литва
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Apartament is in centre of city, close to old town. Near is shops, schools.... everything yo…
€160,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
€65,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
€1,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
€130,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с камином, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с камином, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
€31,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
€68,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
€169,800
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 22/34
€160,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
€105,000
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Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Паланга, Литва
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Новая и полностью оборудованная квартира в священническом проекте MY BODY 2 - отличная инвес…
€75,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Паланга, Литва
Комнаты 4
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
€136,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Комнаты 3
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
В центральной части Паланги, в тихом месте, 45.58kv.m. часть жилого дома с отдельным входом,…
€205,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
€57,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 10/10
€145,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/4
€69,800
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Prysmanciai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Prysmanciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
€36,000
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Квартира 4 комнаты с With furniture, с High ceiling, с Local electricity в Неринга, Литва
Квартира 4 комнаты с With furniture, с High ceiling, с Local electricity
Неринга, Литва
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
€320,000
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Квартира 1 комната в Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
€81,750
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
В центральной части Паланги, 2 Камбоджа продается в уютном квартале собственных домов. кварт…
€92,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
€69,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 3/3
€97,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
€89,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
€97,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
€94,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
€69,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
€89,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
€89,500
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
€89,500
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
€71,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/3
€106,000
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Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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