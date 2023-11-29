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Квартиры в Алитусский уезд, Литва

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46 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€67,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/5
€25,400
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/9
€30,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€69,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
СЕЛЯТ В ТРИА КОМНАТЫ ПОКУПАЮТ В НОВОМ ГАТВЕРЕ, ПУТИН, АЛЫТУЙ - Путин – северо-западная част…
€66,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Продается в Алитаусе, на улице надежды, в молодежном парке уютная 2-комнатная квартира с дву…
€43,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Сейрияй, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Сейрияй, Литва
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается в Лаздии, в самом центре города Сейриан, 3-комнатная квартира. Квартира всегда исп…
€16,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
€50,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€124,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
3 НОМЕРА КУПЛЕНО В МИКРОРАЙОНЕ, АЛИТУЕ Продается уютная и хорошо изданная квартира площадь…
€60,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/6
€129,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Этаж 1/3
€275,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Vieciunai, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Vieciunai, Литва
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
SELDED BUYTH YOUTH GTV., 4 НОМЕРА, 77.32 КВ.М, С ЭРДВАЛЬСКИМ БАЛКОНОМ!!! ========
€64,999
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
€99,900
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Leipalingis, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Leipalingis, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
€14,500
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 5/9
€59,500
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Квартира 3 комнаты с Domestic equipment, с Apartment door from steel в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с Domestic equipment, с Apartment door from steel
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
ПРОЦЕДУРА 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПОКРЫТИИ ВИДЗГИРА --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • отопление твердым топливо…
€19,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 4/5
СЕЛД БУТАС МЕРКИКАЛ ГТВ., 4 НОМЕРА, 78,62 КВ.М., С БАЛКОНОМ!!! ПОБЕДНЫЕ ШКОЛЫ, КУВШИНКИ, СПО…
€75,000
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Квартира 2 комнаты с газовым отоплением, с Fitted, с Construction Wooden в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с газовым отоплением, с Fitted, с Construction Wooden
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
€73,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 8/9
€95,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 11/14
This apartment is located on the 11th floor of 14. The apartment is 72 sq.m. The building is…
€75,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/6
ПРОЦЕДУРА КЛАСС 3 НОМЕРА КУПИТЬ РЫНОЧНЫЙ ЦЕНТР DRUSKIN. БУТАС ДОЛЖЕН БЫТЬ 5 КВ.М. ТАМСИЙСКИЙ…
€170,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
Лёгкая квартира в самом центре Druskers – V. Кудиркос g 10 C (вила ФА). Всего в нескольких м…
€163,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
ERDVUS И ПРОЦЕДУРА 4 НОМЕРА КУПИТЬ ЦЕНТР DRUSKINES. Отличное расположение, просторный двор с…
€88,000
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Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/4
€39,900
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж 4/5
Просторная новая конструкция 3 k. квартира в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи:…
€229,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€123,000
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€119,000
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Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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