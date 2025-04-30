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Квартиры с гаражом в Литве

Вильнюс
474
Каунас
175
Клайпеда
30
Паланга
66
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Друскининкай, Литва
Студия 1 комната
Друскининкай, Литва
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают около 35…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры в Вильнюс, Литва
Многоуровневые квартиры
Вильнюс, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Продаеться эксклюзивная квартира в самом престижном месте Вильнюса - Валакампяй на берегу ре…
$1,02 млн
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