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Квартиры в Неринга, Литва
Квартира
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14 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты с With furniture, с High ceiling, с Local electricity
Неринга, Литва
4
60 м²
1/2
€320,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Неринга, Литва
4
109 м²
2/3
€759,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted
Неринга, Литва
2
22 м²
1/4
Сумерки борзой, двусторонняя лагуна, Балтийское травление и пульсирующая панорама портового …
€145,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Неринга, Литва
3
74 м²
1/4
€320,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 5 комнат с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Неринга, Литва
5
130 м²
1/2
ПОКУПАТЕЛЬ ERDVUS НА ВЫСОКОМ С ТЕРАСА И В СОЗДАНИИ ВИДИНА ДЛЯ ЛЕСОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. Квартира…
€490,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
3
55 м²
1/3
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ - ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - КВАРТИРА В НЕРИНГЕ, МЫ НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМ…
€343,418
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Неринга, Литва
3
58 м²
3/4
ПРОДАНО В 3 КОМНАТАХ ПОКУПАНИЯ Блэккрекер уже в 20 веке. вначале он был известен как роскош…
€210,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Неринга, Литва
1
18 м²
2/4
ПРОДАНО В 1 КОМНАТЕ Блэккрекер уже в 20 веке. вначале он был известен как роскошный курорт,…
€107,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
3
73 м²
2/3
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ В НЕРИНГЕ, МЫ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 12 СРОКОВ КОМПЛЕКСА. 12 …
€505,770
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
2
35 м²
1/3
€223,170
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
3
89 м²
2/3
€522,858
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Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
2
40 м²
2/3
€258,645
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Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Geothermal
Неринга, Литва
3
52 м²
1/3
€336,045
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Capital
Языки общения: English
Квартира 5 комнат с центральным отоплением, с Construction Brick
Неринга, Литва
5
91 м²
1/3
В НИД, ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ, МКС 5-НЕТНЫЕ НОМЕРА. Эксклюзивное жилье площадью 90,69 кв. М - оче…
€425,000
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