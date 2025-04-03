Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Юрбаркас
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Юрбаркас, Литва

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Юрбаркас, Литва
Квартира 2 комнаты
Юрбаркас, Литва
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
Продается просторная 2-комнатная квартира в центре Юрбаркаса - ул. Донелайчио. 70 Вы …
$54,051
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти