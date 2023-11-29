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271 объект найдено
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
3
65 м²
3/4
€86,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
2
51 м²
1/5
€78,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
2
50 м²
5/9
€85,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
1
33 м²
4/5
€52,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
2
61 м²
2/5
€120,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
4
86 м²
1/3
€167,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
2
51 м²
3/5
€79,900
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic
Каунас, Литва
4
140 м²
15/16
€585,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
4
95 м²
1/2
€210,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
2
52 м²
5/5
€69,990
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
4
110 м²
1/2
€189,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
4
103 м²
2/3
€168,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
3
74 м²
2/2
€59,900
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
42 м²
2/3
Уютная и теплая двухкомнатная квартира в Маскале, владеющая двумя погребами, может храниться…
€149,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
4
83 м²
2/9
€91,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
64 м²
8/9
€74,900
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
72 м²
3/5
ВЫДАНО ДЛЯ ЛЕСА G. 23, КАУНО М. ЦЕНТР НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МЫ 2 КОМНАТЫ С ДЕЛОМ ВИРТУВЕ. ПРЕИМУ…
€280,000
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Capital
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Квартира 1 комната с Furnace heating, с Construction Wooden
Каунас, Литва
1
30 м²
1/1
ВЫСОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЫЛО В КОНФИДЕНЦИИ, КОТОРОЙ МЫ ОТМЕНЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО: •очень аккурат…
€55,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Каунас, Литва
3
77 м²
2/3
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОТМЕНЕ, БУТАС НА ПРОЦЕССЕ П…
€125,000
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Capital
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Квартира 8 комнат с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
8
299 м²
5/5
Продается ул. Гертруда г. 3 непокрытых 300 кв. М. м. м. кирпичный дом чердак. Из проданных м…
€249,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
3
102 м²
1/3
€550,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Jadagoniai, Литва
2
46 м²
3/3
€95,900
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Каунас, Литва
3
77 м²
10/12
€249,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
1
33 м²
4/5
€52,500
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
1
18 м²
3/5
€28,500
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
3
47 м²
2/5
€63,500
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
62 м²
2/2
€182,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Каунас, Литва
3
61 м²
12/13
Я ПРОДАЮ НОМЕРА ТРИА В ЗЕЛЕНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. 216. ДОМ НА ПУТИВЛЬСКОМ МЕСТЕ. BUTI PRINESS РУПЫ И …
€78,600
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Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва
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