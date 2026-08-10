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Квартиры в Каунасском уезде, Литва

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Каунас
141
Йонава
15
Пренай
10
Кедайняй
7
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199 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 2/3
Уникальная возможность приобрести двухэтажный аспартамант в самом сердце Старого города Каун…
$486,907
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
Продажа новых капсул 2 с высокими смазками в Панемуне, Кейн 2-комнатная квартира с частично…
$136,222
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Квартира 3 комнаты в Sirutiskis, Литва
Квартира 3 комнаты
Sirutiskis, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Подчинен общему типу в креслах Содо Джи. Предварительное соглашение или соглашение! Адрес -…
$47,178
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Квартира на 2 человека в одном из любимых микрорайонов Каунаса - Эйгулай! --- Стратегически …
$135,460
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Квартира 2 комнаты в Karmelava II, Литва
Квартира 2 комнаты
Karmelava II, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Продажа 2 Кастл, но в Кармене, ВИЛЬНИУС Г. - ЯУКУС, СВЕТ, ЭКОНОМИКА! Ищете удобную и экономи…
$89,266
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Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 4/5
Квартира-студия с полной установкой рядом с Каунасским колледжем. - Компактная и функциональ…
$68,571
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Квартира 3 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 3 комнаты
Кедайняй, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Просторная 3-комнатная квартира на продажу в деревне Pažieislis, Kėdainiai район 3-комнатна…
$31,380
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Квартира 4 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 4 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 4
Площадь 144 м²
Этаж 4/4
Но продается от 38,82 кв. м - 143,68 кв. м. Во втором БИРШТОНО ЦЕНТР, ЮНГ ------------------…
$533,925
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Квартира 3 комнаты в Неверонис, Литва
Квартира 3 комнаты
Неверонис, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/4
3 КАСТАЛЬ С КАСЕМ, ПОСТАВКА И ЖИЗНЬ 10 А - В НИКОГДА Продается 3-х комнатная квартира в стр…
$101,191
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира рядом Панемуне Шило - Нижний Шанай 2-комнатная квартира в аренду в Шанч…
$85,439
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Продается двухкомнатная квартира в Дайнавском районе. Квартира очень подходит для аренды, ря…
$73,036
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 9/16
В эксклюзивном проекте недвижимости Квартира с мебелью и бытовой техникой на продажу Дизайн …
$490,385
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Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 4/5
Продажа 1 КЕМБОАРД М. Гимбуенеш г. Каунас! Полностью оборудован, продается со всей мебелью и…
$42,672
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
Ищете недавно построенное жилье, которое сочетает в себе межвоенную архитектуру, современную…
$146,104
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Продажа новой продукции в Панемюне 3 причины 3-комнатная квартира с частичной отделкой в Ка…
$173,071
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира на втором этаже улицы Гриеже. Общая площадь составляет 57,32 кв. м. Ква…
$182,450
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Новая и качественная квартира на продажу в тихом, но очень удобном месте Шилайняй. Современ…
$204,814
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 7/9
LIGHT 3 CASTLE BUILDING IN EASTERN - Локализация и организация развлекательных мероприятий …
$142,624
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Квартира 3 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонава, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/9
Подтвержденная процедура для комплаентов Принципы: Квартира на втором этаже Просторный и у…
$123,837
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
1,5-комнатная квартира на продажу в Гручиупио г. 7 со всей мебелью и бытовой техникой. Квар…
$100,301
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Квартира 2 комнаты в Бирштонас, Литва
Квартира 2 комнаты
Бирштонас, Литва
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
BIRŠTONO MIESTE, PARABLE LIGHT, THE SPACE 2 CABLES BEEN WITH A MAJOR ESTABLISHED IN THE BALT…
$227,316
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира в аренду в Паланге, Литва Просторная, современная меблированная кварти…
$202,878
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 6/9
Продано 3 кабинки в Северном, Белом PR. - СВЕТ, СЛЕДУЮЩАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПУТЬ! Продается …
$139,607
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 4/7
Уютная квартира на 2 человека, теплая и солнечная, с парковочным местом Квартира находится в…
$207,123
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/4
T12 - проект класса PREMIUM в престижном месте в Каунасе ПРОЕКТ ТЕРМИНАЦИИ В ДЖАМЕ 100%! К…
$356,333
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Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 8/9
Пространственная на продажу 4 номера квартира в красивом месте в Куршской косе. Квартира нах…
$168,142
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 4/5
Очень теплая, уютная и светлая 3-комнатная квартира на продажу в самом центре Каунаса - прос…
$365,181
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Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 14/16
Продажа 3/4 КАБЛ с ПУИКИЕЙ Квартира находится в самом центре города на побережье Немунаса с …
$379,859
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Квартира 4 комнаты в Switzerland, Литва
Квартира 4 комнаты
Switzerland, Литва
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Современный А++ класс, 107 м2 одноэтажные квартиры в двухместном доме с ~5-8 барными участка…
$286,232
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Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира на продажу недалеко от культурного центра Гирстутиса. Принципы: -Тихое…
$87,859
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Параметры недвижимости в Каунасском уезде, Литва

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