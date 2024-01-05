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Квартиры в Утенский уезд, Литва

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14 объектов найдено
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением в Висагинас, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением
Висагинас, Литва
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/10
ПРОДАЕТСЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ВИЗАГИНО, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕОБОРУДО…
€16,500
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Квартира 5 комнат с центральным отоплением в Висагинас, Литва
Квартира 5 комнат с центральным отоплением
Висагинас, Литва
Число комнат 5
Площадь 131 м²
Этаж 3/5
5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ВИСАГИНЫ В Висагинасе, недалеко от соснового…
€125,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Висагинас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Висагинас, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/9
1 КАМБАРИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PR, VISAGINE Отличное предложение для стремящихся жить ближе …
€21,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением в Диджясалис, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением
Диджясалис, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/5
Продается аккуратная 3-комнатная квартира с подвалом в Диджиасали, Игналинский район. В Дидж…
€11,500
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением в Висагинас, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением
Висагинас, Литва
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/10
ПРОДАЕТСЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ВИЗАГИНО, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕОБОРУДО…
€16,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Диджясалис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Диджясалис, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
€11,900
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Аникщяй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Аникщяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
€69,900
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Квартира 5 комнат с центральным отоплением в Висагинас, Литва
Квартира 5 комнат с центральным отоплением
Висагинас, Литва
Число комнат 5
Площадь 131 м²
Этаж 3/5
€125,000
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Квартира 2 комнаты в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты
Palaukoja, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ В 2 НОМЕРАХ В ИГНАЛЕ, ХАЙБЕРС Г. Продается 2-комнатная квартира в Игналине. Малоэт…
€37,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, без ремонта в Jursiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, без ремонта
Jursiskes, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€28,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Висагинас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Висагинас, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/9
1 КАМБАРИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PR, VISAGINE Отличное предложение для стремящихся жить ближе …
€21,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Gailiunai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Gailiunai, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
ERDVUS 3 КОМНАТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОФИНЕ, UPEL GATV. Квартира удобно и в тихом месте, идеаль…
€75,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с сигнализацией в Karuzalaukis, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с сигнализацией
Karuzalaukis, Литва
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
ИНДИЦИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ НА Реновированном сайте…
€129,900
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением в Giedraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Giedraiciai, Литва
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
2 камби. BUTAS GIEDRAIN Mstl., Молитский район. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квартира не угловатая, тепла…
€35,000
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Параметры недвижимости в Утенский уезд, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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