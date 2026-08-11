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Квартиры в Алитусе, Литва

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
Число комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 3/3
142 КВ.М. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СВЕТ БУДЕТ С ЛАМПОМ УЛОНЦЕМ G. Алитаус в Сенате! Откройте для себ…
$156,506
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Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Продано 2 кабинки со сигнатурой Патину - ВИНГИО Г., АЛИТУС - 2 номера квартиры на продажу в…
$83,570
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Квартира 3 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕПРОКУРЕНТНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ - ПРОДАЖА ПРЕМИИ УЖЕ 3 КАПСУЛЯ Для тех, кто ищет…
$160,287
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Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Подготовлено для инвестиций, выделенных для 2 карбалансов - Мечтаете о своем первом доме дл…
$48,487
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Квартира 2 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
Помещения в настоящее время используются в качестве юридической фирмы, поэтому квартира такж…
$114,020
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Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
ГЕРА ИНВЕСТИЦИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ! Если вы хотите жить высоко, полюбоваться панорамными видами горо…
$73,086
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Квартира 1 комната в Алитус, Литва
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
ПОСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 1 КАМБАРИО БЮТТЕР В ЦЕНТРАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТРА…
$43,071
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