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Квартиры в Паневежский уезд, Литва

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27 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
€92,000
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Рокишкис, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Рокишкис, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
€75,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
€51,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€21,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
€45,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
€44,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
€38,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
€20,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
€45,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
€48,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/12
2 НОМЕРА КУПИТЬ ДРОТИКИ И ОБХВАТ G., В КАНЕВИЗУ. BUTE ТРЕБУЕТСЯ REMON – ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ВАШ…
€49,900
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Dembava, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Dembava, Литва
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
€40,000
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Krekenava, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Krekenava, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
€20,500
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Рамигала, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рамигала, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€74,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
2 НОМЕРА ПОКУПАЯ RAMYGAL G., В КАНАВКЕ. PATOGUS BUTO PLANATION – САЙТ С БАЛКОНОМ, НЕПЕРЕИМЕН…
€43,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Mikoliskis, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Mikoliskis, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3 НОМЕРА ПОКУПАЮТ В ПАСБЛЕ ИЗ 3 НОМЕРОВ. ДОМ В ПАТОЖИО ЖИВЕТ В МЕСТЕ - ЗАГОРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ Ц…
€52,000
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Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast в Камаяй, Литва
Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast
Камаяй, Литва
Комнаты 7
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
CITY CENTREL ( ROKIC RAJ, ) ПРОДАЖА 148 КВ.М. ПАТАЛЬП ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ КОМЕРСИИ, ДЛЯ ПОЙЛЬЗИЯ С…
€12,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Рокишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рокишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продается две комнаты 50,55 кв. М. Квартира с погребом Паневас в Рокки ПРЕИМУЩЕСТВО: • плас…
€32,500
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
КОМНАТЫ HOURC 3 НАХОДИЛИСЬ В WARTH GATVER, THE CANEVIEW. ДОМ В МЕСТЕ РАМИО, ДУМАЯ О PAT CEN…
€51,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment в Mikoliskis, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Mikoliskis, Литва
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
ПРИ СВЕТЕ 3 КОМНАТЫ БЫЛИ ВЫВЕТРЕНЫ 3 КОМНАТЫ. КАЛЬНО К. КАЛЬНО Г. 6. СЕКРЕТНЫЙ ДОМ ВЫСОКО. Б…
€17,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
3 комнаты купить J.BASANAVIOUS G., CITY CENTER. ЭТО ПАТОГИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ Ц…
€52,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel в Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel
Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
3 комнаты, неправильно используемые в ИСПОЛЬЗОВАНИИ 35, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, Д…
€23,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/5
КЛАСС 2 КОМНАТЫ – 5 МИН. ДОРОГА ИЗ ГОРОДА ЦЕНТРО! 3-AJAME HOME HIGH! В зимней корзине только…
€56,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Vidubale, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Vidubale, Литва
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
4 КОМНАТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ, БЫЛИ В УГОЛОВНОМ G., PAPIVE, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, ДОМА…
€35,900
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
ERDVUS 3 комнаты купить !!! ---------------------------------- Удобно расположенный в городе…
€81,700
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Stetiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Stetiskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 2/3
В КАНАВЕРЕ, СТЕПИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН, J. СПАСИБО Г. В Живом доме, окруженном бородой и разруше…
€119,000
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Параметры недвижимости в Паневежский уезд, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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