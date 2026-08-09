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Квартиры в Паневежском уезде, Литва

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Паневежис
11
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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МИСТОВ, РАМБИНО Г. Подразумевалось, что оно будет переведено в базовое 2…
$96,532
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Квартира 3 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Во второй главе СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ — ВЫСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА СВОБОДЫ В АКВАТИЧЕСКОМ СОЗДАНИИ …
$241,930
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Квартира 1 комната в Паневежис, Литва
Квартира 1 комната
Паневежис, Литва
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/9
Недавно отремонтированная 1-комнатная квартира в ул. Немуно, Паневежис. Квартира находится н…
$69,585
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продажа была произведена в эпоху роста с небольшим количеством 1,13 арм и в контексте минист…
$75,355
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Квартира 3 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Продажа света и функциональная замена 3-х КАПБАЗА, но в ДРАВБАСЕ G.! Вы ищете жилье, в котор…
$111,454
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Квартира 2 комнаты в Биржай, Литва
Квартира 2 комнаты
Биржай, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
2 номера квартиры на продажу в Биржае. Просторная 2-комнатная квартира на продажу, 5 этажей …
$54,527
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Квартира 2 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира с 7 кв.м. на продажу в одном из самых привлекательных мест Паневежиса -…
$148,614
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Квартира 1 комната в Паневежис, Литва
Квартира 1 комната
Паневежис, Литва
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/9
Продажа 1-го цвета, но с обратной стороны G., 67, SEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. Это была…
$35,146
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Квартира 2 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
2 КАБЛЫ ДОЛЖНЫ ВЫБИРАТЬ Г. Лучшие правила, тепло и свет. СИГНИФИКАНТНЫЕ СЕТИ - СВОБОДА ПРИВИ…
$87,372
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Квартира 3 комнаты в Пасвалис, Литва
Квартира 3 комнаты
Пасвалис, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продажа спринтеров и молодежи 3 КАСТАЛЬ, БЕЖИН Г. 107, СПАСИ! Ищете комфортное, экономичное …
$60,261
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Квартира 3 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/4
Продажа различного света и молнии 3, строительство в центре сидения! Это отличная возможност…
$176,606
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Квартира 2 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Продажа 2-х кастов, но в капле в отрицании G! Ищете уютную и упорядоченную квартиру в страте…
$73,616
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Квартира 3 комнаты в Паневежис, Литва
Квартира 3 комнаты
Паневежис, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Продажа 3 домов в Я.Басанавий Г., МИСТО ЦЕНТР. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОМОВАНИЯ В ВТРЕЧНЫХ СИТУАЦИЯХ -…
$90,511
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Квартира 3 комнаты в Velzys, Литва
Квартира 3 комнаты
Velzys, Литва
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
Продается 3-комнатная квартира, Паланга, Паневежис, до Паневежиса 10 км. Для тех, кто работа…
$97,014
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Параметры недвижимости в Паневежском уезде, Литва

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