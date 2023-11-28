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Квартиры в Шяуляй, Литва

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
€52,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Capital
Языки общения: English
+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Capital
Языки общения: English
+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Capital
Языки общения: English
+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Шяуляй, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЖА 1 К. БУТАС. В ПАТОХИО ЛОКАЦИЯ В ДИДНЕССЕ G. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Стратегически удобная …
€42,000
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Capital
Языки общения: English
+37062304574 aiste.dauksaite@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€47,500
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Capital
Языки общения: English
+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/12
ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ БЫЛИ СЛЕДСТВЕННЫМИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ, В ОБЩЕСТВЕННОСТИ. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО ➜ …
€75,000
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
ВЕТЕР ГОРОДА, ДЕНЬ G. 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ✅ Управляйте, но требуйте ремонта,…
€47,000
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с Furnace heating, без ремонта, с Construction Wooden в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната с Furnace heating, без ремонта, с Construction Wooden
Шяуляй, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
28,55 кВ это ПРОДАЖА. М. ОДИН НОМЕР БЫЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Ком…
€10,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, СВЕТ 2 КОМНАТЫ, С БАЛКОНОМ, 44.40 КВ.М. Бутас, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ ЧАСТЬ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Шяуляй, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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