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Квартиры в Панявежис, Литва

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16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
€92,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
€51,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€21,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
€45,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
€44,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
€38,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
€20,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
€75,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
€45,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
€48,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/12
2 НОМЕРА КУПИТЬ ДРОТИКИ И ОБХВАТ G., В КАНЕВИЗУ. BUTE ТРЕБУЕТСЯ REMON – ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ВАШ…
€49,900
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
2 НОМЕРА ПОКУПАЯ RAMYGAL G., В КАНАВКЕ. PATOGUS BUTO PLANATION – САЙТ С БАЛКОНОМ, НЕПЕРЕИМЕН…
€43,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
КОМНАТЫ HOURC 3 НАХОДИЛИСЬ В WARTH GATVER, THE CANEVIEW. ДОМ В МЕСТЕ РАМИО, ДУМАЯ О PAT CEN…
€51,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
3 комнаты купить J.BASANAVIOUS G., CITY CENTER. ЭТО ПАТОГИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ Ц…
€52,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Панявежис, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/5
КЛАСС 2 КОМНАТЫ – 5 МИН. ДОРОГА ИЗ ГОРОДА ЦЕНТРО! 3-AJAME HOME HIGH! В зимней корзине только…
€56,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Панявежис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Панявежис, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
ERDVUS 3 комнаты купить !!! ---------------------------------- Удобно расположенный в городе…
€81,700
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Параметры недвижимости в Панявежис, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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