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Квартиры в Шяуляйский уезд, Литва

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22 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Продается полностью меблированная, просторная и комфортная планировка 2 комнатная квартира. …
€65,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Уютная и теплая 3-комнатная квартира на продажу. Квартира аккуратная и очень светлая может с…
€68,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
€70,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
€65,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Шяуляй, Литва
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЖА 1 К. БУТАС. В ПАТОХИО ЛОКАЦИЯ В ДИДНЕССЕ G. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Стратегически удобная …
€42,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
€52,000
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Квартира 1 комната с парковкой, с интернетом в Micaiciai, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с интернетом
Micaiciai, Литва
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
€17,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНО 2 K. БУТАС. РАДИАЛЬНОСТЬ А. ПОВИЛЯЙ Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартира аккурат…
€32,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
ВЕТЕР ГОРОДА, ДЕНЬ G. 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ✅ Управляйте, но требуйте ремонта,…
€47,000
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Квартира 1 комната без ремонта в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната без ремонта
Шяуляй, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
28,55 кВ это ПРОДАЖА. М. ОДИН НОМЕР БЫЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Ком…
€10,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
С БЕЛЫМ ПРОДАНОМ 3 К. BUTAS. РАДВИЛИК В РАДВИДНОСТИ А. Повилян Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартир…
€48,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Радвилишкис, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Радвилишкис, Литва
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
€16,500
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, СВЕТ 2 КОМНАТЫ, С БАЛКОНОМ, 44.40 КВ.М. Бутас, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ ЧАСТЬ…
€65,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением в Silgaliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением
Silgaliskiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
В ДОРОГЕ ERDUS 78,75 KV.M БЫЛ С ЗЕМЕЛЬНЫМ СКЛИПОМ, БУДЕТ И ОХРАНЯЕТ = = = = = = = = = = = =…
€36,800
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, без ремонта
Радвилишкис, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/12
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 53 КВ. М. BUTAS IN MAIRON G., RADVILIC. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО ➜ Квартира в цент…
€35,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Linkaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Linkaiciai, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 50,10 КВ. М. BUTAS С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В РАДВИЛИКАНСКОЙ РАДВИЛЬНО…
€60,000
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Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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