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Квартиры в Вильнюсском уезде, Литва

Вильнюс
471
Тракай
4
Лентварис
4
Электренай
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511 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Квартира в аренду в Паланге, в Паланге • Свет и Желтый • Расположение Эми и Геры ● 2 (не яв…
$165,049
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Подтвержденные правила и укомплектованные 2 КАСТЛ, но - ЙОНАРУС ГАТ, ЛАЗДИЕРЫ. PUIKI INVESTM…
$185,424
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
Продано в Швейцарии, и ваши 3 чела были в Бэйорских Языках. Квартира находится в проекте, о…
$225,377
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Квартира 4 комнаты в Швенчёнеляй, Литва
Квартира 4 комнаты
Швенчёнеляй, Литва
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Продается большая 4-комнатная квартира в полностью отремонтированном доме. LOWER PARDAVIMIM…
$32,896
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
В Каролинишкесе, в стратегически удобном месте, на улице 13 января-осиос, есть светлая, тепл…
$144,560
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
3-комнатное жилье в Шармос г. 19, Вильнюс, Лаздыниес продается современным и функциональным …
$169,602
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Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 2/3
Продано место и ваш дом 4 Камбары, строительство на Лоссин Шармс G. Ищете функциональное и у…
$226,515
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/9
SALE OF 1 CAMBAY WITH GOOD VIEW G. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$136,591
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 5/5
ЖЕНЩИНА МИНУТЫ ДЛЯ ПОЛЯ РОЖДЕНИЯ "ВОЙНА И СЕНАМИУМ!" Квартира продается в стратегически удоб…
$79,110
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 3/6
3-комнатная квартира в Филаретах. Рядом с Ужуписом, идеальный выбор для тех, кто ценит отли…
$204,774
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Продано три кабинки 67 кв.м. ВИЛЬНИУС СЕНАМЕТЕР, КАМИНЫ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бывшие принц…
$306,194
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/10
Юг Две комнаты квартиры в аренду в деревянном доме с лифтом. Два просторных лесоруба будут н…
$167,212
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/9
В очень удобном месте - Жижио г. 3, Скирмумс, 1 номер квартиры с балконом и отдельной кухней…
$85,370
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Продажа CHILE 2 CASTLE на Лаздиме, Архитектура! стратегически удобное место для проживания: …
$119,518
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
BUILDING SPACE 3-4 CAPALS WITH A MAXIMUM BALTIC, PLACE OF SALE AND STORAGE IN NEW RELATIONS …
$261,800
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Продано до сих пор, укомплектовано 2 домохозяйскими капсулами с земным Балтийским лесом, вто…
$269,118
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
2-комнатное жилье по ул. Шармос 19, Вильнюс, Лаздыниес продается современным и функциональны…
$147,840
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 4/7
Exclusive apartment in the city center! The project is fully completed !!! *Photos equipped…
$257,669
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/10
Продажа Як и Свет 2 Кастл были на севере! Квартира стратегически спроектирована: отдельное …
$182,365
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
Продажа стилизованных материалов и качества, включенные в 2 каролиновые версии! Фармакологич…
$123,872
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 5/9
ПРОДАЖА 2 комната КУПИТЬ в престижном комплексе VILLION VARTS ( Gynės g. 14 ) ПРЕИМУЩЕСТВО:…
$295,938
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Рядом со Старым городом, всего в 1 км. до ворот Аушры продается уютная 2-комнатная квартира.…
$147,348
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 8/9
Продажа ЯУКУСА И СВЕТА 3 КАСТЛА, но С. СТАНДАРТ ДАЕТ ВЫСОКОЕ УСЛОВИЕ И КАЧЕСТВО, НО И РОЛЛ! …
$158,460
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
___________________________________________________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕС…
$145,629
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 5/6
Отправка ELEGANTUS 3 CAPSULES была уникальным проектом «GEDIMATIC RESIDENCE» во второй главе…
$761,952
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 6/6
Продается яркий автомобиль 2001 года. Новая квартира с высокими потолками в престижном месте…
$207,954
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Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 6/9
Продается в четырех кабинках! --------------------------------------------------------------…
$187,616
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Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 6/9
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА В НОВОМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННОМ ДОМЕ РЯДОМ С ПАРКОМ ЛУЖЮ - Если вы…
$270,452
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/7
Открытая Боттл 30 Д 14-16 июля. Требуется регистрация. Отметьте подходящее для вас время. * …
$204,251
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Замечательно, что 3-е КАБЛЫ были в Латвии! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Принципы: - Квартира им…
$87,111
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