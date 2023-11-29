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Квартиры в Друскининкай, Литва
Квартира
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27 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
2
49 м²
5/5
€75,000
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Capital
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
1
40 м²
3/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€124,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
2
59 м²
2/6
€129,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Друскининкай, Литва
4
129 м²
1/3
€275,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
2
46 м²
5/5
€75,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
3
48 м²
4/4
€99,900
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
3
66 м²
5/9
€59,500
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
4
79 м²
4/5
СЕЛД БУТАС МЕРКИКАЛ ГТВ., 4 НОМЕРА, 78,62 КВ.М., С БАЛКОНОМ!!! ПОБЕДНЫЕ ШКОЛЫ, КУВШИНКИ, СПО…
€75,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
3
75 м²
8/9
€95,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Друскининкай, Литва
3
75 м²
2/6
ПРОЦЕДУРА КЛАСС 3 НОМЕРА КУПИТЬ РЫНОЧНЫЙ ЦЕНТР DRUSKIN. БУТАС ДОЛЖЕН БЫТЬ 5 КВ.М. ТАМСИЙСКИЙ…
€170,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
2
50 м²
5/6
Лёгкая квартира в самом центре Druskers – V. Кудиркос g 10 C (вила ФА). Всего в нескольких м…
€163,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Друскининкай, Литва
4
72 м²
4/5
ERDVUS И ПРОЦЕДУРА 4 НОМЕРА КУПИТЬ ЦЕНТР DRUSKINES. Отличное расположение, просторный двор с…
€88,000
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Capital
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Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
1
31 м²
4/4
€39,900
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
3
109 м²
4/5
Просторная новая конструкция 3 k. квартира в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи:…
€229,000
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Capital
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
1
40 м²
4/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€123,000
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Capital
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
1
40 м²
1/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€119,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
3
88 м²
6/6
Новая конструкция 3 k. квартира с парковкой в самом центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена пр…
€199,900
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
2
58 м²
3/3
€197,812
1
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
3
76 м²
2/3
Все, что вам нужно для качественной семейной жизни и отдыха, здесь. Вы цените свое время, ск…
€236,468
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Друскининкай, Литва
3
60 м²
2/9
Druskers, Nerava g. 39B современная меблированная квартира и бытовая техника на продажу. Ква…
€110,000
1
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
2
51 м²
3/5
IN THE SOUTH OF THE RAMIO DRUSKINES, THE PROCEDURE OF THE DIRECT DVIOUS ROOM WITH THE TAMBAR…
€60,000
1
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Capital
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Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
1
40 м²
5/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€124,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Друскининкай, Литва
4
75 м²
1/5
Аккуратный 4 к. квартира ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 92000 евро Адрес: Лишава г. 7 Об…
€92,000
1
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
2
76 м²
5/6
Отличная новая 2-комнатная квартира в сосновом лесу в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена…
€261,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с High ceiling
Друскининкай, Литва
2
23 м²
2/2
€23,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Друскининкай, Литва
1
1
25 м²
4
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают около 35…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Stairwell with combination lock
Друскининкай, Литва
2
57 м²
1/5
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…
€182,880
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