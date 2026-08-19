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Квартиры в Друскининкай, Литва

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13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната
Друскининкай, Литва
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Второе предложение по инвестициям в непомерную собственность, которые осуществляются!!! НОРМ…
$150,708
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Квартира 4 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Этаж 7/11
Эксклюзивная квартира с частным SPA-пространством! Это точное определение для этого просторн…
$341,482
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Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
SALE BUTAS, 80 KV.M, SECOND SALT MIESTO CENTRE, M.K. Чюрлионио Г., Первый раз! Доступ к лучш…
$255,755
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Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 1/3
Все, что нужно для качественной семейной жизни и отдыха, здесь. Цените свое время, пропустит…
$281,213
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Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
В Друскининкае, на улице Гродно 80, двухкомнатная квартира продается в квартире 37,15 кв.м. …
$25,505
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Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/10
Продажа молодости и качества, привлечённые в 3-й кампании на друзах • Квартира идеально под…
$176,378
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Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Отличная полностью меблированная квартира для вашего отдыха в центре Друскининкай. Общий: Ц…
$148,047
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Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Просторное новое здание для квартиры на 3 человека рядом с центром города Общий: Цена прода…
$296,077
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Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…
$189,508
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Квартира 1 комната в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната
Друскининкай, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Продажа БЮТТЕРА ДЛЯ НЕРАВИНГИВАЮЩЕЙ Г., 1 КАМБАРИО, 28,72 КВ.М ДЛЯ ПРОГРАММЫ = = = = = = = =…
$51,551
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Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Котики и отпрыски 3-го основного матраса должны быть отправлены в дорожную сигнатуру с двумя…
$115,714
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Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Просторная квартира на 3 человека в центре города Общий: Цена продажи: 160000 евро Адрес: M…
$182,350
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Студия 1 комната в Друскининкай, Литва
Студия 1 комната
Друскининкай, Литва
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают около 35…
Цена по запросу
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