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Квартиры в Варена, Литва

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
66,09 КВ.М., 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В НОВОМ ПРОЕКТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, КЛАСС…
$147,624
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Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
63,15 КВ.М., 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В НОВОМ ПРОЕКТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, КЛАСС…
$141,079
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Продается 2-комнатная квартира площадью 64,90 кв.м. в новом проекте с эксклюзивной архитекту…
$145,602
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
48,53 КВ.М., 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В НОВОМ ПРОЕКТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, КЛАСС…
$108,862
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Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
663,15 КВ.М., 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В НОВОМ ПРОЕКТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, КЛАС…
$141,079
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