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Квартиры в Радвилишкис, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНО 2 K. БУТАС. РАДИАЛЬНОСТЬ А. ПОВИЛЯЙ Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартира аккурат…
€35,000
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
ПРОДАВАЯ 1 К. BUTAS. В РАДВИДЕНИИ, МОЛОДЕЖИ Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • меблирована для продажи; • К…
€23,500
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
С БЕЛЫМ ПРОДАНОМ 3 К. BUTAS. РАДВИЛИК В РАДВИДНОСТИ А. Повилян Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартир…
€49,800
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Радвилишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/12
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 53 КВ. М. BUTAS IN MAIRON G., RADVILIC. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО ➜ Квартира в цент…
€35,000
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Capital
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