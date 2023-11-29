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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
2
1
33 м²
3/5
Продается светлая и аккуратная 2-комнатная квартира в Н.Вильне. Квартира удобно спланиров…
€65,000
2
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Квартира 2 спальни
Вильнюс, Литва
2
1
82 м²
"Prūsų Namai" Дома и квартиры на продажу в Вильнюсе "«Prūsų Namai» - это проект по разви…
€132,000
1
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Застройщик
PRUSU NAMAI
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Вильнюс, Литва
2
1
44 м²
4/5
€95,999
1
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
3
69 м²
5/5
€268,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
3
75 м²
7/9
€165,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
4
42 м²
2/5
€185,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Вильнюс, Литва
3
80 м²
9/9
€190,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
3
68 м²
2/3
€450,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Вильнюс, Литва
2
47 м²
2/12
€94,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector
Вильнюс, Литва
2
36 м²
2/9
€99,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
1
32 м²
5/9
€126,900
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Capital
Языки общения: English, Русский, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
1
33 м²
8/9
€87,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture
Вильнюс, Литва
2
50 м²
10/12
€149,950
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Furnace heating, без ремонта, с Construction Wooden
Вильнюс, Литва
2
40 м²
1/1
€30,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Вильнюс, Литва
3
57 м²
5/5
€157,300
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture
Вильнюс, Литва
2
45 м²
2/9
€191,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Вильнюс, Литва
2
31 м²
1/1
€150,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
1
32 м²
1/3
€79,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
2
43 м²
5/9
€179,000
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Capital
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Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
1
27 м²
4/9
€79,900
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
3
61 м²
4/5
€89,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
2
47 м²
3/3
€78,900
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
2
51 м²
9/10
€139,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
2
42 м²
3/4
€79,991
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
2
32 м²
5/9
ВЫБОР ВСЕХ НОВЫХ, ПОЛНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ, BERMS G! ___________…
€126,900
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Вильнюс, Литва
3
53 м²
1/5
ПРОДАНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 К. BUTAS ДО ЛЕСА С TERASA И КОНФИДЕНЦИЕЙ KIEMEL ..............…
€219,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Precast, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
3
64 м²
1/2
Современная и стильная дизайнерская квартира на продажу в новом проекте в Роге года. И…
€298,000
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Квартира 4 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
4
77 м²
1/2
€174,900
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
4
165 м²
1/2
ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 4 КОМНАТЫ ВОЙНЫ G.! BUTO ADVANTAGE: * ПУТИКА ВАРИАНТА КАЖДОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ИНВЕ…
€175,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Вильнюс, Литва
2
44 м²
4/5
€169,900
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Capital
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Параметры недвижимости в Вильнюс, Литва
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