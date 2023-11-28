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Квартиры в Пренай, Литва

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English
867270483 gintare.geneviciene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
€85,000
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Capital
Языки общения: English
867270483 gintare.geneviciene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€145,000
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Capital
Языки общения: English
867270483 gintare.geneviciene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€90,000
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Capital
Языки общения: English
867270483 gintare.geneviciene@capital.lt
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 3/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€100,000
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Capital
Языки общения: English
867270483 gintare.geneviciene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€130,000
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Capital
Языки общения: English
867270483 gintare.geneviciene@capital.lt
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Пренай, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Пренай, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
€35,000
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Capital
Языки общения: English
+37060063063 eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€189,000
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Capital
Языки общения: English
+37060413505 aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Пренай, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
!!! Новые квартиры в Приенае!!! ____________ Вы когда-нибудь мечтали жить рядом с Немуно и в…
€83,999
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Capital
Языки общения: English
+37060650052 lina.auste@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Пренай, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
!!! Новые квартиры с полной установкой !!! ____________________ Вы когда-нибудь мечтали жить…
€99,000
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Capital
Языки общения: English
+37068343633 rolandas.sinkevicius@capital.lt
Realting.com
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