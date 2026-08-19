Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Пренай
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Пренай, Литва

;
Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$129,454
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 4 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 4
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$147,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$135,511
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$172,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Уютная и теплая квартира в аренду в Приенае на побережье Немунаса! Принципы: • Дом имеет се…
$112,639
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$83,470
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$118,942
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 4/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$134,973
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 4 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 4/4
БУТТЕР 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ О ПРАЙВАТЕ, ПОСТАНОВЛЯЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОГО РОСТА И ПОСЛЕД…
$152,593
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
! Квартира с полной установкой!!! > Таблица Вы когда-нибудь мечтали жить в окрестностях Нему…
$153,858
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти