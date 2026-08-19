Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямпольский уезд
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Мариямпольском уезде, Литва

;
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Мариямполе, Литва
Квартира 5 комнат
Мариямполе, Литва
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Продано 5 Камбар, 116,42 КВ. Но с Мандардой в лесу! В 2017 году была изменена новая крыша до…
$76,661
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Гелгаудишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Гелгаудишкис, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира в аренду в ул. Гагаудис Тайкос. 70 Шакки Рэй. Ищете уютное, тихое мес…
$25,394
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Уютная 3-комнатная квартира с гаражом на продажу - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. В тихом гор…
$52,071
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мариямпольском уезде, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти