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Квартиры в Мариямпольский уезд, Литва

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Мариямполе, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Мариямполе, Литва
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€142,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€143,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…
€30,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Калвария, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Калвария, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€113,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Sintautai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Sintautai, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
3 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В СИНТАУТАХ, СКАЖИ РАДЖ. ПРЕИМУЩЕСТВО: •Город Синтаутос расположен на сли…
€25,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Jure, Литва
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
€45,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мариямполе, Литва
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Продается квартира в двух этажах в четырехместном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
€29,000
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Capital
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Квартира 1 комната с камином, с Furnace heating, с Fitted в Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната с камином, с Furnace heating, с Fitted
Казлу-Руда, Литва
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
€19,900
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Квартира 1 комната с парковкой, с With furniture, с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с With furniture, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/1
ЧАСТЬ ДОМА С 2.7 в. Я ОТДЕЛЯЮ КИЕМУ, В РАМИОЕ. СДЕЛАНО КАПИТАЛ РЕМОН. ОТОПЛЕНИЕ И ТРЕТЬЕ, И…
€35,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Мариямполе, Литва
Комнаты 3
Площадь 184 м²
Этаж 2/3
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€267,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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