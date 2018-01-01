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Недвижимость Dommo Park

Olaines pagasts, Латвия
от
€78,000
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4
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О комплексе

55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой. ЛОГИСТИКА Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок. ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие. ПРОИЗВОДСТВО DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2007
Местонахождение новостройки
Olaines pagasts, Латвия

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Недвижимость Dommo Park
Olaines pagasts, Латвия
от
€78,000
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Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел.. Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в Юрмале может стать реальностью. При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора: местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы. Дополнительная информация: Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100 шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе. Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря. Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с видом на сосновый парк. Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
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