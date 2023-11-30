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Жильё в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

дома
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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Monvalle, Италия
Вилла 4 спальни
Monvalle, Италия
Комнаты 5
Площадь 702 м²
FP-T998. Недвижимость на первой линии озера в ЛеджуноНедвижимость на первой линии озера в Ле…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни в Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
Комнаты 5
Площадь 487 м²
FP-T634. Большое владение в городе Леджуно. Озеро МаджореБольшое владение, состоящее из стар…
€1,60 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-14657. Красивая современная вилла на озере Маджоре в МонваллеКрасивая современная вилла н…
€2,20 млн
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Квартира 1 спальня в Monvalle, Италия
Квартира 1 спальня
Monvalle, Италия
Комнаты 2
Площадь 170 м²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
€500,000
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Вилла 2 спальни в Monvalle, Италия
Вилла 2 спальни
Monvalle, Италия
Комнаты 3
Площадь 450 м²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни в Leggiuno, Италия
Вилла 4 спальни
Leggiuno, Италия
Комнаты 5
Площадь 800 м²
VB-34556. Роскошная вилла в Рено на озере МаджореРоскошная вилла в Рено на озере Маджоре Пло…
€10,00 млн
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Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-14657. Эксклюзивная вилла в МонваллеВилла на первой линии на озере Маджоре в Монвале. Вил…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
€2,20 млн
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Параметры недвижимости в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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