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Жилье в Laveno Mombello, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Ponte, Италия
Вилла 4 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 359 м²
FP-T731. Вилла на холме Лавено МомбеллоНа первом холме Лавено Момбелло, в нескольких минут о…
$1,15 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Laveno, Италия
Вилла 6 комнат
Laveno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Ponte, Италия
Квартира 3 комнаты
Ponte, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
PL-PR_A35. Продаются квартиры с изумительным видом на озеро в живописном поселке ЛавеноВ бла…
$246,162
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Laveno Mombello, Италия

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