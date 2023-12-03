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Жильё в Laveno-Mombello, Италия

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
€2,50 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
PL-PR_A30. Озеро Маджоре. Лавено-Момбелло. Грациозная двухкомнатная квартира 55 кв.м. в прек…
€148,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Laveno-Mombello, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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