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Жилье в Gravedona ed Uniti, Италия

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квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 3 комнаты
Gravedona ed Uniti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
$328,458
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Квартира 3 комнаты в Gravedona, Италия
Квартира 3 комнаты
Gravedona, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…
$383,201
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Квартира 2 комнаты в Gravedona, Италия
Квартира 2 комнаты
Gravedona, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
$295,612
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Квартира 2 комнаты в Gravedona, Италия
Квартира 2 комнаты
Gravedona, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
$328,458
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Параметры недвижимости в Gravedona ed Uniti, Италия

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