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Жилье в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

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дома
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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Изео, Италия
Вилла 5 комнат
Изео, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
$859,466
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Пентхаус 6 комнат в Изео, Италия
Пентхаус 6 комнат
Изео, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивных дуплексов и 4 роскошных квартир. В продаже остался …
$826,620
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Вилла 7 комнат в Изео, Италия
Вилла 7 комнат
Изео, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
$848,517
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Вилла 5 комнат в Изео, Италия
Вилла 5 комнат
Изео, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
$760,928
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Вилла 10 комнат в Сульцано, Италия
Вилла 10 комнат
Сульцано, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Сульцано, в двух шагах от центра, мы предлагаем к продаже уникальную виллу pieds d'ans l'ea…
$1,85 млн
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Параметры недвижимости в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

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