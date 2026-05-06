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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux

Тель-Авив, Израиль
от
$1,97 млн
;
6
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ID: 38250
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yehuda HaMaccabi, 43

О комплексе

Перевод
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великолепные 3,5 номера 86 м2 + терраса 14 м2 Расположен между парком Аяркон и Йеудой Амаккаби Новый строительный паркинг лифт не пропустил!!!!!!!!!!!!!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,97 млн
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