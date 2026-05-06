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Жилой квартал A louer

Ашдод, Израиль
от
$1,499
08.08.2026
$1,499
07.08.2026
$1,494
06.08.2026
$1,499
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Жилой квартал A louer
1
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ID: 39715
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Herzl

О комплексе

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Квартира 2,5 номера идеально расположена на высоком этаже с видом на море, лицом к морю, в нескольких минутах от пляжа и недалеко от магазинов, школ, общественного транспорта и всех удобств. Просторные и кондиционированные апартаменты. Доступно с 01/09/2026.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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