Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Ссылка NTL 114-3 В самом сердце Тель-Авива, между Кикар Хамедина и Кикар Рабин предлагается на продажу великолепные 3 номера. С площадью 80 м2 и 6 м2 балкона они поставляются с высококачественной отделкой, мамадным и центральным кондиционером. У них также есть личное парковочное место и махсан (пещера). Доставка запланирована на январь 2027 года.