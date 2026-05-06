  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
12.08.2026
$1,98 млн
11.08.2026
$1,99 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 39797
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Ссылка NTL 114-3 В самом сердце Тель-Авива, между Кикар Хамедина и Кикар Рабин предлагается на продажу великолепные 3 номера. С площадью 80 м2 и 6 м2 балкона они поставляются с высококачественной отделкой, мамадным и центральным кондиционером. У них также есть личное парковочное место и махсан (пещера). Доставка запланирована на январь 2027 года.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Нетания, Израиль
от
$961,704
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Нетания, Израиль
от
$815,517
Жилой квартал A vendre boulevard nordau tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Ашдод, Израиль
от
$785,880
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Показать все Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$3,16 млн
Ссылка: TL 2353 Район: Флорентийский 4 комнаты пентхаус Площадь поверхности: 105 м2 Крыша террасы: 145 м2 с бассейном 7-й и верхний этаж с лифтом Кондиционер 2 частных парковочных места пещера
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Показать все Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$3,63 млн
Пентхаус на продажу в Тель-Авиве, район Ротшильдов - Стоящее здание - около 117 м2 - Около 17 м2 балкона на первом этаже Плюс крыша площадью около 70 м2 в кадастре Уникальный и хорошо спроектированный пентхаус в одном из самых красивых зданий Тель-Авива. ▪️ 4 спальни, включая мастер-люкс ▪…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Показать все Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Хадера, Израиль
от
$825,840
Когда самая красивая квартира находится в самой престижной резиденции, это просто идеальный союз! На продажу, улица Шешет Хайамим, в престижной резиденции Нью-Сохо, откройте для себя эту превосходную 5-комнатную квартиру, расположенную на 14-м этаже, откуда открывается исключительный панора…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации