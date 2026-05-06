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Жилой квартал Proche shouk hacarmel et jardin meir dans immeuble renove

Тель-Авив, Израиль
от
$1,48 млн
;
11
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ID: 39828
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Черниховский, 33

О комплексе

Перевод
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Улица Черничевского - Современное здание, отремонтировано - На 3 этаже, выставочный фасад - Квартира 3 комнаты, - Приблизительно 70 м2 + около 17 м2 солнечных балконов спереди и сзади - Подъем, обслуживающий полдня - Автостоянка, зарегистрированная в кадастре

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Proche shouk hacarmel et jardin meir dans immeuble renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,48 млн
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