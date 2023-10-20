  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,14 млн
;
2
ID: 33906
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Гиват-Шмуэль

О комплексе

Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием. Премиум-резиденция: Апартаменты 2-3 комнаты Идеальный формат для быстро вращающихся инвестиций в аренду. Терраса 67м2+28м2 Различают преимущества: ✔ Спортивный зал ✔ Студия Pilates ✔ Игровая комната ✔ Крыша с джакузи ✔ Динамичная городская среда Зачем инвестировать здесь? • Типология 2-3 штук = наиболее востребованный продукт Стратегическое расположение в израильском экономическом бассейне Современное жилье с услугами = долгосрочная оценка Активы недвижимости сбалансированы между доходностью от аренды и потенциалом прибавочной стоимости. Сетка ставок и моделирование по запросу

Местонахождение на карте

Гиват-Шмуэль, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
