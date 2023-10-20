  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage

Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage

Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33815
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
Жилой квартал Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Раанана, Израиль
от
$4,04 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
Жилой квартал Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Ашкелон, Израиль
от
$589,380
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$793,155
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Показать все Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,04 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Показать все Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,35 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации