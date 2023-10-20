  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Нагария, Израиль
от
$808,830
;
10
Оставить заявку
ID: 33464
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В новом районе Ахзива красивая квартира 5 комнат площадью около 120 м2 с террасой 20 м2 и прекрасным видом на море. Расположенный на 6 этаже на 8, он включает в себя подвал, парковку, 2 лифта.

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Top affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$658,350
Жилой квартал Exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$554,895
Жилой квартал Super appartement neuf
Иерусалим, Израиль
от
$808,830
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Вы просматриваете
Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Нагария, Израиль
от
$808,830
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Показать все Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Иерусалим, Израиль
от
$3,919
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$3,76 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Показать все Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,70 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации