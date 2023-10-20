  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Bonne occasion

Жилой квартал Bonne occasion

Ашкелон, Израиль
от
$558,000
26.08.2025
$558,000
14.07.2025
$522,474
;
6
ID: 26937
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Лучшая цена для наших клиентов T4 от 1,860,000nis

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

