  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$841,200
26.08.2025
$841,200
14.07.2025
$787,644
;
6
ID: 26892
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Mardochee Khayat предлагает вам жить в новом проекте в районе Гейли Ям. Архитектурно спроектированная конструкция предлагает вам жить в комплексе из трех зданий у подножия торгового центра, где будут представлены красивые бренды. Рядом с новой ратушей Нетании, автобусы, которые обслуживают весь Израиль, легкий доступ к шоссе Кафе, рестораны, супермаркеты и домашнее оборудование и все это у подножия проекта. Особенности проекта Очень красивое двойное лобби, оформленное архитектором для максимальной конфиденциальности владельцев. В спортзале, детской комнате, рабочей комнате Три педагога, включая Шаббат Ясный вид с первых этажей. Проект с банковской гарантией Возможность 20% финансирования по контракту и 80% при обработке ключей Каждая квартира продается с частной парковкой. Высокие стандарты обслуживания Особенности квартиры Плитка через дом 80х80 Подготовка к кондиционеру Качественная мебель для ванной Смешать краны Качественные межкомнатные двери Настраиваемая кухня Электрические жалюзи через дом Несколько квартир продаются 3 комнаты поверхность 79 м2 + 12 м2 терраса 4 комнаты площадью 102 м2 +12 м2 терраса 5 комнатная поверхность 122 м2 + 20 м2 терраса Больше информации Контакты Мардоче Хаят

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

