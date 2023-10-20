  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Герцлия, Израиль
от
$3
26.08.2025
$3
14.07.2025
$3
;
10
Оставить заявку
ID: 26943
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый проект на Герцилии в новом районе в моде Галил Ям. Новое здание бутика с современной архитектурой в сочетании со стилем Bauhaus TLV. Внутренние и внешние услуги высокого уровня. Все квартиры будут оборудованы и меблированы. Большой выбор квартиры от первого этажа до пентхауса. Обеспечена парковка и подвал.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$990,000
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$960,000
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$720,000
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$558,000
Вы просматриваете
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$3
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,33 млн
Статус проекта Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проект…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$900,000
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Рези…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации