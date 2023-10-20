  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$993,375
;
6
ID: 32959
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя Лев Раанана, новый жилой проект, расположенный в центре города. Высококлассный проект - HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Живите в одном из самых востребованных районов Раананы, отличном месте, тихом и зеленом, всего в двух шагах: Лучшие школы Центр города и магазины Парки и зеленые зоны Ежедневный транспорт и услуги 3 здания Стоящий магазин Современная архитектура Исключительные апартаменты: 4 номера - около 96 м2 + хороший балкон 5 комнат - прим. 131 м2 + большой балкон Яркие гостиные, большие окна, высококлассные современные кухни. Жизнь, которую ищут израильские и франкоязычные семьи. Зачем инвестировать здесь? • Престижный адрес в Раанане • Высокое наследие Проект Value • Безупречное качество производителя • Сильный спрос на аренду и перепродажу

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
