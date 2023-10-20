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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,56 млн
20.04.2025
$2,56 млн
02.04.2025
$2,72 млн
;
8
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ID: 25561
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Просторная квартира в Кирьят Шмуэль! Адрес: Rue Arave Berlin, Кирьят Шмуэль Площадь: 139 м2 + терраса 70 м2 Прекрасный вид на Кнессет Частная парковка Эта светлая и просторная квартира - редкая возможность! Он полностью отремонтирован, предлагая возможность удовлетворить ваши потребности. Расположенный в востребованном районе, он имеет отличное расположение, недалеко от всех удобств.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,56 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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