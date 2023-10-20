Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

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Просторная квартира в Кирьят Шмуэль!
Адрес: Rue Arave Berlin, Кирьят Шмуэль
Площадь: 139 м2 + терраса 70 м2
Прекрасный вид на Кнессет
Частная парковка
Эта светлая и просторная квартира - редкая возможность! Он полностью отремонтирован, предлагая возможность удовлетворить ваши потребности. Расположенный в востребованном районе, он имеет отличное расположение, недалеко от всех удобств.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для н…